मराठवाडा

Maharashtra Drought: दुष्काळी मदतीवरून ठाकरे गटाचे आंदोलन; गंगापूर तहसील कार्यालयासमोर शासन आदेशाची होळी

Gangapur Drought Protest As Thackeray Faction Burns Government Order: फसव्या दुष्काळी आदेशाविरोधात शिवसैनिकांचा एल्गार; गंगापूर तहसीलसमोर शासन आदेशाची होळी करून राज्य सरकारचा निषेध
Gangapur Farmers Relief Protest As Thackeray Faction Opposes Drought Order And Burns Copy Outside Tehsil Office

Gangapur Farmers Relief Protest As Thackeray Faction Opposes Drought Order And Burns Copy Outside Tehsil Office

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-रामेश्वर अमृते.

गंगापूर : राज्य सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळविषयक शासन आदेश अत्यंत फसवा आणि बळीराजाच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे.असा घणाघाती आरोप करत आज ता.२८ सोमवार रोजी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने गंगापूर येथील तहसील कार्यालयासमोर या आदेशाची होळी करत तीव्र निदर्शने करण्यात आली.

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