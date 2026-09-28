Maharashtra Drought: दुष्काळी मदतीवरून ठाकरे गटाचे आंदोलन; गंगापूर तहसील कार्यालयासमोर शासन आदेशाची होळी

-रामेश्वर अमृते.गंगापूर : राज्य सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळविषयक शासन आदेश अत्यंत फसवा आणि बळीराजाच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे.असा घणाघाती आरोप करत आज ता.२८ सोमवार रोजी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने गंगापूर येथील तहसील कार्यालयासमोर या आदेशाची होळी करत तीव्र निदर्शने करण्यात आली..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.आमदार अंबादास दानवे यांच्या आदेशानुसार आणि उपजिल्हाप्रमुख अविनाश पाटील यांच्या नेतृत्वात शिवसैनिकांनी सरकारच्या या फसव्या अध्यादेशाची जाहीर होळी' करून राज्य सरकारचा निषेध नोंदवला. तहसील कार्यालयासमोर आयोजित या आंदोलनादरम्यान शिवसैनिकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. .राज्य सरकारने घोषित केलेला दुष्काळाचा शासन आदेश हा केवळ कागदी घोडे नाचवणारा असून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना कोणतीही ठोस मदत देण्यात आलेली नाही. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या फसव्या आश्वासनांचा निषेध म्हणून लबाडांचे आवतन या उपक्रमांतर्गत शासन आदेशाची होळी करण्यात आली..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.निसर्गाच्या अवकृपेमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आणि सरसकट भरीव मदत न मिळाल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.यावेळी उपजिल्हाप्रमुख अंकुशराव सुंब,शहरप्रमुख कांताराम टेमकर,पंचायत समिती सदस्य रावसाहेब टेके, श्रीलाल गायकवाड, सतीश पाटील, अनिस बाबा कुरेशी, काकासाहेब दुबिले, राजू गावंडे, गणेश राजपूत, ऋषी मनाळ, विजय राजपूत, फटाकडे, मनोज पाटील, सखाराम मामडे, लक्ष्मण दारुंटे, गवते, गोविंद वल्ले, ज्ञानेश्वर कुरणे, राजू जाधव, शिवाजीराव यांच्यासह शिवसेनेचे अन्य सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.