Gangapur Crime: गंगापुरात वृद्ध शेतकऱ्याची दीड लाखांची रोख रक्कम लंपास; बँकेसमोरून हेल्मेटधारी चोरट्यांचा थरार

-राजेंद्र व्यासगंगापूर : आपल्या नातलगांकडून घेतलेले उसने पैसे परत करण्यासाठी एका वृद्ध शेतकऱ्याने स्वतःच्या घरातील सोने बँकेत तारण ठेवून कर्ज काढले. मात्र, ही रक्कम घेऊन बँकेसमोर उभे असतानाच भरधाव वेगाने आलेल्या दोन अज्ञात हेल्मेटधारी दुचाकीस्वारांनी या शेतकऱ्याच्या हातातील पिशवीला झटका मारून दीड लाख रुपयांची रोख लंपास केली. ही खळबळजनक घटना शनिवारी गंगापूर शहरातील महाराणा प्रताप चौक परिसरातील एका पतपेढीसमोर घडली..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.शनिवार (ता.१९) रोजी दुपारी साडे बारा वाजेच्या दरम्यान सोलेगाव (ता. गंगापूर) येथील विनायक पुंजाराम गोरे (वय ७०) या वृद्ध शेतकऱ्याने नातलगांचे उसने घेतलेले पैसे फेडण्यासाठी घरातील दागिने तारण ठेवून गंगापूर येथील महाराणा प्रताप चौकात असलेल्या 'बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी'मधून दोन लाख रुपयांचे सोनेतारण कर्ज घेतले होते. कर्जाची रक्कम हातात आल्यानंतर त्यांनी बँकेतच ५० हजार रुपये आपल्या भाच्याला प्रमोद पवार दिले. उरलेली १ लाख ५० हजार रुपयांची रोकड त्यांनी एका पिशवीत ठेवली आणि ते बँकेबाहेर येऊन रस्त्यालगत उभे राहिले..त्याच वेळी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाच्या दिशेने जाणाऱ्या एका भरधाव दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात हेल्मेटधारी भामट्यांनी गोरे यांच्या हातातील पिशवीला जोरदार झटका मारला आणि पिशवी हिसकावून क्षणार्धात पळ काढला. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली.घटनेची माहिती मिळताच गंगापूर पोलीस ठाण्याच्या पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्यांचा शोध घेण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, सायंकाळपर्यंत पोलिसांच्या हाती कोणतीही ठोस माहिती लागली नव्हती. याप्रकरणी रात्री उशिरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सततच्या चोऱ्यांमुळे नागरिक व शेतकरी त्रस्तछत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते महाराणा प्रताप चौक या मुख्य रस्त्यावर अनेक बँका आहेत. यापूर्वीही या परिसरात अशा प्रकारच्या लुटमारीच्या घटना घडल्या आहेत. शनिवारी आठवडी बाजार असल्याने रस्त्यावर प्रचंड गर्दी होती. तसेच बँकांसमोर अस्ताव्यस्त उभी केलेली वाहने आणि गर्दीचा फायदा घेऊन चोरट्यांनी ही हातचालाखी केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ... दरम्यान, अवघ्या १५ दिवसांपूर्वीच या आठवडी बाजारातून १२ मोबाईल चोरीला गेले होते. तसेच वृद्ध आणि ज्येष्ठ महिलांना लिफ्ट देण्याचा बहाणा करून त्यांचे सोन्याचे मंगळसूत्र लांबवल्याच्या दोन-तीन घटना घडल्या असून, त्या चोरट्यांचाही अजून तपास लागलेला नाही. आधीच दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करणाऱ्या एका गरीब शेतकऱ्याचे कष्टाचे पैसे अशा प्रकारे लुटले गेल्याने परिसरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.