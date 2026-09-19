मराठवाडा

Gangapur Crime: गंगापुरात वृद्ध शेतकऱ्याची दीड लाखांची रोख रक्कम लंपास; बँकेसमोरून हेल्मेटधारी चोरट्यांचा थरार

Gangapur Farmer Robbed Of 150000 Cash Outside Bank: सोने तारण ठेवून घेतलेले कर्ज हातात येताच वृद्ध शेतकऱ्याची पिशवी हिसकावली; गर्दी, अस्ताव्यस्त पार्किंगचा फायदा घेत हेल्मेटधारी चोरटे फरार
Maharashtra Gangapur Farmer Robbery Two Helmeted Men Snatch 150000 Cash After Gold Loan Outside Bank On Saturday

Maharashtra Gangapur Farmer Robbery Two Helmeted Men Snatch 150000 Cash After Gold Loan Outside Bank On Saturday

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-राजेंद्र व्यास

गंगापूर : आपल्या नातलगांकडून घेतलेले उसने पैसे परत करण्यासाठी एका वृद्ध शेतकऱ्याने स्वतःच्या घरातील सोने बँकेत तारण ठेवून कर्ज काढले. मात्र, ही रक्कम घेऊन बँकेसमोर उभे असतानाच भरधाव वेगाने आलेल्या दोन अज्ञात हेल्मेटधारी दुचाकीस्वारांनी या शेतकऱ्याच्या हातातील पिशवीला झटका मारून दीड लाख रुपयांची रोख लंपास केली. ही खळबळजनक घटना शनिवारी गंगापूर शहरातील महाराणा प्रताप चौक परिसरातील एका पतपेढीसमोर घडली.

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