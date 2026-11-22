- राजेंद्र व्यासगंगापूर : बँकेचे कर्ज कसे फेडायचे, या तीव्र आर्थिक विवंचनेतून ४४ वर्षीय शेतकऱ्याने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची अत्यंत हृदयद्रावक घटना गंगापूर शहरातील पोस्ट ऑफिस परिसरात घडली आहे. नंदु ऊर्फ अनिल किसनराव सोमवंशी (वय ४४) असे मयत शेतकऱ्याचे नाव असून, या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.मिळालेल्या माहितीनुसार, अनिल सोमवंशी हे गंगापूर शहरातील पोस्ट ऑफिस परिसरात आपल्या कुटुंबासह राहत होते. शनिवार ( ता.२१) रोजी रात्री अकरा वाजेनंतर कुटुंबातील सर्व सदस्य झोपेत असताना त्यांनी घरातील अँगलला साडीच्या साह्याने गळफास घेतला. रविवार (ता.२२) रोजी सकाळी पत्नीला हा प्रकार लक्षात येताच तिला मोठा धक्का बसला आणि तिने आरडाओरडा केला. .आवाज ऐकून शेजारी तातडीने मदतीसाठी धावून आले. त्यांनी सोमवंशी यांना खाली उतरवून उपचारासाठी गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती बघता शेतीतून कुठल्याही प्रकारचे उत्पन्न येणार नसल्याने बँके सह इतर देणेदारांचे कर्ज कसे फेडायचे व यापुढे आपल्या कुटुंबाचे पालन पोषण कसे करावे , याच आर्थिक विवंचनेतून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. .घटनेची माहिती मिळताच गंगापूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हेड कॉन्स्टेबल मनोज घोडके या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत. शवविच्छेदनानंतर शनिवारी दुपारी साडेबारा वाजता गंगापूर येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...\rअनिल सोमवंशी यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली, एक मुलगा, दोन भाऊ, भाऊजी असा परिवार तसेच होमगार्ड राजु सोमवंशी याचे ते बंधू होत. कुटुंबाचा आधारस्तंभ हरपल्याने सोमवंशी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, संपूर्ण गंगापूर शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.