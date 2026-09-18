मराठवाडा

Job Fraud: नोकरीच्या आमिषाने शिक्षिकेची चौदा लाख रुपयांची फसवणूक

शासकीय रुग्णालयात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत बनावट रुजू पत्र, प्रशिक्षण आदेश व कराच्या नावाखाली ऑनलाइन व रोख मिळून सुमारे १४ लाखांची रक्कम उकळली
Job Fraud

Job Fraud

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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गंगापूर, ता. १७ (बातमीदार) : शासकीय रुग्णालयात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून खासगी शिक्षिकेची १३ लाख ९६ हजार रुपयांची फसवणूक झाली. याप्रकरणी सासू-जावयाला शिल्लेगाव पोलिसांनी अटक केली. गंगापूर न्यायालयाने त्यांना १९ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

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