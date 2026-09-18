Job Fraud: नोकरीच्या आमिषाने शिक्षिकेची चौदा लाख रुपयांची फसवणूक

गंगापूर, ता. १७ (बातमीदार) : शासकीय रुग्णालयात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून खासगी शिक्षिकेची १३ लाख ९६ हजार रुपयांची फसवणूक झाली. याप्रकरणी सासू-जावयाला शिल्लेगाव पोलिसांनी अटक केली. गंगापूर न्यायालयाने त्यांना १९ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..अमित वालचंद चाटे आणि त्याची सासू इंदुबाई शिवाजी बनसोडे (दोघे रा. दिशानगरी, छत्रपती संभाजीनगर) अशी संशयितांची नावे आहेत. लासूर स्टेशन येथील खासगी शिक्षिका प्रतिभा श्रीराम खदळे (वय ३५) यांना घाटी रुग्णालयात प्रयोगशाळा सहायक व ग्रंथपाल पदावर नोकरी देण्याचे आमिष आरोपींनी दाखवले होते. .विश्वास संपादन करण्यासाठी आरोपींनी प्रतिभा यांना थेट मुंबईत मंत्रालयात नेले. मंत्रालयाबाहेर उभे करून स्वतः आत जाऊन कागदपत्रे जमा करण्याचे नाटक आरोपींनी केले. त्यानंतर बनावट रुजू पत्र, प्रशिक्षण आदेश, तिजोरीत पैसे भरणे आणि कर जमा करण्याच्या नावाखाली २३ ऑगस्ट ते २६ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान ऑनलाइन व रोख स्वरूपात सुमारे १४ लाख रुपये उकळले.संशयितांनी दिलेले आदेशपत्र संशयास्पद वाटल्याने प्रतिभा यांनी घाटी रुग्णालयात जाऊन चौकशी केली असता, अमित चाटे नावाचा कर्मचारी कार्यरत नसल्याचे उघड झाले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी पैशांची मागणी केली असता आरोपींनी त्यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. गुन्हा नोंदविल्यावर पोलिस उपनिरीक्षक गणेश काळे व पथकाने दोघांना अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.