Gangaapur Accident: गंगापूर फाट्याजवळ उभ्या ट्रकला आयशरची जोरदार धडक; २५ वर्षीय चालक गणी शेख जागीच ठार

राजेंद्र व्यासगंगापूर : छत्रपती संभाजी नगर पुणे महामार्गावरील गंगापूर फाट्याजवळ रस्त्यावर उभे असलेल्या ट्रकला मागून आयशर ची धडक झाल्याने आयशर चालक जागीच ठार झाला आहे. .रविवार (ता.२) रोजी रात्री दोन वाजेच्या दरम्यान ट्रक क्रमांक एम एच १६ सीटी ९३३१ ही ट्रक टायर फुटल्याच्या कारणाने रस्त्यावर उभे होते. त्याला छत्रपती संभाजी नगर कडून चाकण कडे माल आणण्यासाठी जाणाऱ्या आयशर क्र. एम एच १४ एल एल ६९२३ च्या चालकाला अंदाज न आल्याने त्याने उभ्या ट्रकला मागून जाऊन जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी जबरदस्त होते की आयुष्याचा पुढील संपूर्ण भाग पूर्णपणे दबला गेला होता..त्यामुळे त्यातील चालक गणी अब्बास शेख (वय २५) रा. बोलेगाव ता. गंगापूर हा जागेवरच मरण पावला. फसलेल्या आयुष्यात चालकाला काढण्यासाठी क्रेन ची मदत घ्यावी लागली. तब्बल दीड तासानंतर गाडी चालकाला त्यातून काढण्यास यश मिळाला. त्याला तातडीने गंगापूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केल्या असता डॉ. शेख यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले..याप्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा नोंदवण्यात येऊन पुढील तपास फौजदार अनिल झोरे व त्यांचे सहकारी करीत आहे. मयत गणी शेख त्याच्या पक्षात आजोबा, आई-वडील, तीन भाऊ, चुलते असा परिवार आहे. झालेल्या घटनेमुळे संपूर्ण बोलेगाव परिसरात शोक काळा पसरली आहे. अपघाताची माहिती मिळताच बोलेगाव येथील सर्व जाती-धर्माचे ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने अपघात स्थळी व उपजिल्हा रुग्णालय गंगापूर येथे गर्दी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.