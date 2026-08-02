मराठवाडा

Gangaapur Accident: गंगापूर फाट्याजवळ उभ्या ट्रकला आयशरची जोरदार धडक; २५ वर्षीय चालक गणी शेख जागीच ठार

गंगापूर फाट्याजवळ उभ्या ट्रकला आयशरची जोरदार धडक; २५ वर्षीय चालक गणी अब्बास शेख जागीच ठार, बोलेगाव परिसरात शोककळा
Accident

An Eicher driver was killed after his vehicle rammed into a parked truck near Gangapur Phata on the Chhatrapati Sambhajinagar–Pune highway.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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राजेंद्र व्यास

गंगापूर : छत्रपती संभाजी नगर पुणे महामार्गावरील गंगापूर फाट्याजवळ रस्त्यावर उभे असलेल्या ट्रकला मागून आयशर ची धडक झाल्याने आयशर चालक जागीच ठार झाला आहे.

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