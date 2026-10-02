मराठवाडा

Gangapur News : गंगापूर तालुक्यात खरीप हंगामच्या पंचनाम्याला वेग; दोन दिवसात १६ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्राचा पंचनामा पूर्ण

खरीप हंगाममधील ट्रिगर १ लागू झालेल्या गंगापूर तालुक्यात पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
Kharif season crops gains momentum in Gangapur Taluka assessment of over 16,000 hectares completed

Kharif season crops gains momentum in Gangapur Taluka assessment of over 16,000 hectares completed

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- रामेश्वर अमृते

गंगापूर - खरीप हंगाममधील ट्रिगर १ लागू झालेल्या गंगापूर तालुक्यात पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. तहसील प्रशासनाच्या अहवालानुसार तालुक्यात आतापर्यंत १६ हजार २२१ हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.

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