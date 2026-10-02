Gangapur News : गंगापूर तालुक्यात खरीप हंगामच्या पंचनाम्याला वेग; दोन दिवसात १६ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्राचा पंचनामा पूर्ण

- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - खरीप हंगाममधील ट्रिगर १ लागू झालेल्या गंगापूर तालुक्यात पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. तहसील प्रशासनाच्या अहवालानुसार तालुक्यात आतापर्यंत १६ हजार २२१ हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत..एकूण २२४ गावांमध्ये विविध कापूस, सोयाबीन, मका, ऊस, तुर, बाजरी, मूग, उडीद, भाजीपाला व चारा पिके इत्यादी एकूण १,०५,०७९ हेक्टर क्षेत्र पेरणी लागवडीखाली आहे. यात एकूण ९०,२२६ खातेदारांचा समावेश आहे. तालुक्यात पावसाअभावी १२ महसूली मंडळात बाधित झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्यासाठी मंडळ अधिकारी, ग्राममहसूल अधिकारी यांची पथके ता. १ गुरुवार पासून प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन पिकाची पाहणी करून पंचनामे करत आहे..मांजरी मंडळात तहसीलदार नवनाथ वगवाड, ग्राम महसूल अधिकारी काळे, कथलकर यांनी शेतात पिकांची पाहणी करून पंचनामा केला. तसेच इतर मंडळातही मंडळ अधिकारी ग्राम महसूल अधिकारी पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे सुरू केले आहे. तालुक्यात १२ महासूली मंडळात सरासरीपेक्षा अत्यंल्प प्रमाणात पाऊस झाला आहे. त्यामुळे खरीपाची पिके जेमतेम पावसावर आली मात्र दोन महिन्यापासून पाऊस नसल्याने पिके करपायला लागली आहे..पावसाच्या अभावाने ८० टक्क्यांहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले आहे. ता. १ पासून नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम वेगाने सुरु केले आहे. पंचनाम्याचे काम वेळेत आणि पारदर्शकतेने पूर्ण व्हावे यासाठी प्रशासनाकडून ६६ तलाठी आणि १२ मंडळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..पंचनाम्यासाठी शेतकऱ्यांचे नाव, ७/१२ उतारा, फार्मर आयडी किंवा आधार कार्ड ओळख पटवण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि बँक खात्याचा तपशील गोळा केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या समक्ष स्वाक्षरीने हे पंचनामे पूर्ण केले जात आहे. १ ऑक्टोबर रोजी २८ गावा गावांमधील २,३७६ हेक्टर क्षेत्रावरील २,८२७ खातेदारांचे पंचनामे पूर्ण झाले होते..२ ऑक्टोबर रोजी एकाच दिवसात १७ गावांमधील १३,८४५ हेक्टर क्षेत्रावरील १२,३६६ खातेदारांचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले. आतापर्यंत तालुक्यातील ४५ गावांमधील १६,२२१ हेक्टर क्षेत्रावरील १५,१९३ खातेदारांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. तालुक्यातील २२४ गावांपैकी २०.०९ टक्के गावांमधील, १५.४४ टक्के क्षेत्राचा आणि १६.८६ टक्के खातेदारांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.