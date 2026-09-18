GangaPur-Khultabad Teachers Protest: गंगापूर-खुलताबादमध्ये शिक्षकांच्या आंदोलनावरून लोकप्रतिनिधींची कडक चौकशीची मागणी

रामेश्वर अमृतेगंगापूर : गंगापूर आणि खुलताबाद तालुक्यातील शिक्षकांनी १५ सप्टेंबर रोजी केलेल्या आंदोलनादरम्यान लोकप्रतिनिधींच्या कामात अडथळा निर्माण करणे, अशोभनीय भाषेचा वापर करणे आणि सामूहिक रजा घेऊन शाळांचे कामकाज बाधित केल्याप्रकरणी कडक चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघातील प्रमुख लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दि.१८ सप्टेंबर रोजी निवेदनाद्वारे केली आहे. .आ. प्रशांत बंब हे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे आणि शैक्षणिक व्यवस्था सक्षम व्हावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, १५ सप्टेंबर रोजी काही शिक्षकांनी त्यांच्या भूमिकेविरोधात मोर्चे आणि आंदोलने केली. लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार सर्वांना असला, तरी आंदोलनाच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन, आक्षेपार्ह व धमकीवजा भाषेचा वापर आणि शासकीय कामात अडथळा आणल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. शिक्षकांनी सामूहिक रजा घेतल्यामुळे शाळांचे नियमित शैक्षणिक कामकाज बंद राहून विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. हे वर्तन बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावली, १९७९ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पि.एम. मिन्नू,जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे,अर्थ व बांधकाम सभापती सचिन गरड,समाज कल्याण सभापती बालाजी सोनटक्के उपस्थित होते..व्हिडिओ, ऑडिओ पुराव्यांच्या आधारे चौकशीची मागणीआंदोलनादरम्यान वापरण्यात आलेली आक्षेपार्ह भाषा व अयोग्य वर्तनाचे उपलब्ध व्हिडिओ, ऑडिओ आणि छायाचित्रांच्या आधारे निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या शिक्षकांवर विभागीय व प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. हे निवेदन जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक यांनाही माहितीसाठी पाठवले आहे. .या निवेदनावर पं.स.सभापती कविता चव्हाण,जि.प. सदस्य रतन बत्तीसे, संगीता अमराव, प्रतीक्षा कापसे, रेखा चव्हाण, सविता जाधव, पं.स. सदस्य योगिता बर्डे, बाजार समिती सभापती अर्चना सुकासे, खुलताबाद पं.स. सभापती सुनिता खंडागळे, नगरसेवक विजय पानकडे, पल्लवी शिरसाट, नवनाथ बारगळ, योगेश बारगळ, सचिन पवार, उमेश आवारे सुरेश मरकड, सरुबाई बारगळ, शितल गंगवाल, शुभांगी पाटील, पं. स. सदस्य सुनील पाखरे, संगीता ठोकळ, बाबासाहेब दिठले, संजीवनी सदावर्ते, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मनीष पोळ,रामेश्वर गवळी, सुरेश जाधव,भाग्येश गंगवाल, शेख इस्माईल आदींच्या निवेदनावर सह्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.