Gangapur News: गंगापुरात किरकोळ वादातून चाकूहल्ला; उपचारादरम्यान २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

-रामेश्वर अमृतेगंगापूर: शहरातील राजीव गांधी चौकात किरकोळ वादातून एका तरुणावर लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करत चाकूने सपासप वार करून मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचारादरम्यान शुक्रवारी (ता. ३०) रात्री मृत्यू झाला. या घटनेमुळे गंगापूर शहरात खळबळ उडाली आहे.उमेश उर्फ दत्तू संतोष भक्कड वय २३ रा. सखारामपंतनगर,गंगापूर असे मृत तरुणाचे नाव आहे. शहरातील सखारामपंतनगर येथे राहणारा उमेश हा मजुरी काम करून उदरनिर्वाह करत होता. बुधवारी ता.२८ सकाळी उमेशचा राहुल कुलारे व आतिष गायकवाड यांच्याशी किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता. या वादाचा राग मनात धरून त्याच दिवशी रात्री पावणे नऊ वाजेच्या सुमारास उमेश हा राजीव गांधी चौकातील एका चहाच्या हॉटेलच्या ओट्यावर बसलेला होता..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.त्यावेळी संशयित आरोपी राहुल फुलारे, आतिष गायकवाड, पवन गायकवाड, करण शिंदे, चेतन गायकवाड आणि विशाल कापसे सर्व रा. गंगापूर हे त्या ठिकाणी आले. सकाळी आम्हाला शिवीगाळ का केली? असा जाब विचारत त्यांनी उमेशला पकडून लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली. मारहाण सुरू असतानाच संशयित आरोपी राहुल कुलारे याने आपल्या जवळील धारदार चाकूने उमेशच्या पोटावर, पाठीवर, डोक्यात व कानाजवळ सपासप वार केले. हल्ल्यानंतर उमेश रक्ताच्या थारोळ्यात खाली कोसळला होता..घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईक व स्थानिक नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या उमेशला गंगापूर येथील शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याने डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी त्याला छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलवले..\rचाकूहल्ल्यामुळे पोटात गंभीर दुखापत झाल्याने घाटी रुग्णालयात त्याच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. मात्र प्रकृती चिंताजनक असल्याने शुक्रवारी रात्री उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे.घाटी रुग्णालयात शववाविच्छेदन करण्याची प्रक्रिया सुरू असून शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे.याप्रकरणी मृत उमेशची आई छाया भक्कड यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गंगापूर पोलीस ठाण्यात आरोपींविरोधात प्राणघातक हल्ला व मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तत्परता दाखवत सर्व संशयित आरोपींना अटक केली होती. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.आरोपींना न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांना शनिवार पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती.याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक पाटील हे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. तरुण उमेशच्या मृत्यूनंतर आता या प्रकरणात हत्येचे कलम वाढवले जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. जखमी चा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून यातील आरोपींना आज न्यायालयासमोर हजर केले जाणार असून त्यांच्या पोलीस कोठडीत आणखीन काही दिवसाची वाढ होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.