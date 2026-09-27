Gangapur APMC Meet: गंगापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ५७ वी वार्षिक सभा उत्साहात

रामेश्वर अमृतेगंगापूर : गंगापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ५७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा २०२५-२६ समितीच्या मुख्य आवारात सभापती अर्चनाताई कृष्णा सुकासे यांच्या अध्यक्षतेखाली ता.२६ शनिवार रोजी मोठ्या उत्साहात पार पडली. बाजार समितीचा कारभार पूर्ण पारदर्शकपणे चालवला जाईल अशी ग्वाही या वेळी सभापतींनी दिली..सभेचे प्रास्ताविक करताना सभापती अर्चनाताई सुकासे म्हणाल्या बाजार समितीच्या पहिल्या महिला सभापती म्हणून काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल आमदार प्रशांत बंब, आमदार प्रा. रमेशजी बोरणारे आणि सर्व संचालक मंडळाचे मी आभार मानते. आगामी काळात शेतकरी हित केंद्रस्थानी ठेवून सर्व कामकाज पारदर्शकपणे केले जाईल.बाजार समितीच्या आवारात विविध विकासकामे करण्यात आली असून शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. गाळ्यांचे लिलाव पद्धतीने वाटप केले जाणार आहे. .याशिवाय सिमेंट काँक्रीट रस्ते आणि ८० मे. टनाची क्षमता असलेला इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा बसवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी उपहारगृह सुरू करण्यात आले असून, लवकरच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन" उभारण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. किशोर धनायत यांनी नवीन कांदा व्यापाऱ्यांना अनुज्ञप्ती देऊन बाजार समितीचा कारभार अधिक पारदर्शक व प्रभावी करण्याची सूचना केली. माजी सभापती नंदकुमार गांधिले यांनी मौजे मादलापूर (मांजरी) येथील शासकीय गायरान जमीन ताब्यात घेऊन नवीन कांदा मार्केट सुरू करण्याबाबत पाठपुरावा करण्याचे सांगितले. .तसेच शेतकरी शरद हिवाळे यांनी पावसाळ्यात शेतमाल सुरक्षित राहावा यासाठी लिलावगृह (सेलहॉल) उभारण्याची आणि कांदा मार्केटचे काँक्रीटीकरण करण्याची मागणी केली.राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि आ. प्रशांत बंब यांच्या अभिनंदनाचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. .तसेच बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात आ. बंब यांच्या मार्गदर्शनाखाली चारा छावणी सुरू करण्यावरही या वेळी चर्चा झाली.सभेत सचिव मनीष गजबिये यांनी मागील व चालू सभेचा वृत्तांत वाचून दाखवला. डॉ. ज्ञानेश्वर निळ यांनी मनोगत व्यक्त केले आणि दीपक बडे यांनी अहवाल वाचन केले,उपसभापती सचिन काकडे यांनी आभार मानले.या सभेला किशोरजी धनायत, नंदकुमार गांधिले, बद्रीनाथ बारहाते, लक्ष्मण भुसारे, कृष्णा सुकासे, कृष्णाकांत व्यवहारे, हाशम पटेल, दिगंबर काळे, विठ्ठल नरोडे, संतोष पवार, भगवान बोरूडे, भाऊसाहेब पदार, रामेश्वर गवळी, सुवर्णाताई जाधव, दीपक जाधव, सतीश डेडवाल, नवनाथ सुराशे, जाफर शेख यांच्यासह अनेक संचालक, व्यापारी, मापाडी, हमाल, सरपंच, उपसरपंच व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.