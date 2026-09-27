मराठवाडा

Gangapur APMC Meet: गंगापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ५७ वी वार्षिक सभा उत्साहात

गंगापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ५७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा उत्साहात पार; पारदर्शक कारभार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा व शेतकरी हिताच्या विकासकामांना गती
57th Annual General Meeting of Gangapur APMC Held Successfully

57th Annual General Meeting of Gangapur APMC Held Successfully

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रामेश्वर अमृते

गंगापूर : गंगापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ५७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा २०२५-२६ समितीच्या मुख्य आवारात सभापती अर्चनाताई कृष्णा सुकासे यांच्या अध्यक्षतेखाली ता.२६ शनिवार रोजी मोठ्या उत्साहात पार पडली. बाजार समितीचा कारभार पूर्ण पारदर्शकपणे चालवला जाईल अशी ग्वाही या वेळी सभापतींनी दिली.

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