मराठवाडा

Land Scam : बनावट कागदपत्रांद्वारे कोट्यवधींची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न; तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

बनावट कागदपत्रांद्वारे दीड कोटींची जमीन हडपण्याच्या कटात तिघांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळ; खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर स्वतंत्र गुन्हा व आयकर चौकशीचे आदेश
A Gangapur court rejected the anticipatory bail pleas of three accused in an alleged land grab case involving forged documents and also ordered an income tax inquiry into the matter.

A Gangapur court rejected the anticipatory bail pleas of three accused in an alleged land grab case involving forged documents and also ordered an income tax inquiry into the matter.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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राजेंद्र व्यास

गंगापूर : बनावट कागदपत्रे तयार करून कोट्यवधी रुपये किमतीची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी वाळूज पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश गंगापूर राहुल शिंदे यांनी मंगळवारी (ता. ४) फेटाळून लावला.

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