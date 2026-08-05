Land Scam : बनावट कागदपत्रांद्वारे कोट्यवधींची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न; तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

राजेंद्र व्यासगंगापूर : बनावट कागदपत्रे तयार करून कोट्यवधी रुपये किमतीची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी वाळूज पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश गंगापूर राहुल शिंदे यांनी मंगळवारी (ता. ४) फेटाळून लावला. .वाळूज ग्रामपंचायतीच्या सरपंच शहिदा नबी पठाण यांचा मुलगा व ग्रामपंचायत सदस्य फिरोजखॉ नबीखॉ पठाण याच्यासह शरद पवार (रा. वडगाव कोल्हाटी), ज्ञानेश्वर मोगल (रा. औरंगपूर, ता. गंगापूर) रामेश्वर काकासाहेब चिडे (रा.सुलतानपूर) हरीचंद्र चक्रनारायण, रंजना चक्रनारायण, शांताबाई चक्रनारायण, नंदू चक्रनारायण(रा. गुरु धानोरा) या आठ जणांविरुद्ध वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २९६/२०२६ दाखल आहे. यातील फिरोजखॉ नबीखॉ पठाण, शरद भाऊसाहेब पवार आणि ज्ञानेश्वर जगन्नाथ मोगल यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी गंगापूर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता..फिर्यादी राजू उर्फ राजकुमार अल्गर स्वामी यांच्या मालकीची गट क्रमांक ८४, गुरुधानोरा (ता. गंगापूर) येथील ९३ आर जमीन बनावट चतुःसीमा दाखवून हडपण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. या जमिनीची किंमत सुमारे दीड कोटी रुपये असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..गुन्ह्याचे स्वरूप, आरोपींची कथित पार्श्वभूमी, तपासाची दिशा तसेच आरोपींनी संगनमताने कट रचल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याने न्यायालयाने तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. तसेच न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याच्या आरोपाची दखल घेत स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊन आरोपींची आयकर विभागाकडून चौकशी करण्याचेही न्यायालयाने आदेश दिल्याने या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. फिर्यादीच्या वतीने अॅड. कृष्णा ठोंबरे, अॅड. अविनाश चव्हाण, तर सरकारतर्फे अॅड. कृष्णा गंडे यांनी काम पाहिले..आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादीच्या मालकीची कोट्यवधी रुपये किमतीची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवरून दिसून येते. या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे तसेच खोट्या प्रतिज्ञापत्राचा वापर झाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय आरोपींनी अशाच प्रकारे अन्य काही जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न केला आहे का, याचाही तपास होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असून, न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.अॅड. कृष्णा ठोंबरे गंगापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.