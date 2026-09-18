Sugarcane Mechanization: ऊसतोड मजुरांच्या मनमानीला कंटाळून शेतकऱ्यांचा यंत्रांकडे मोर्चा; आधुनिक हार्वेस्टरमुळे वेळ व खर्चात बचत

रामेश्वर अमृतेगंगापूर : दिवसेंदिवस उसाच्या हंगामात ऊसतोड मजुरांची तीव्र टंचाई भासत असून मजुरांच्या मनमानी कारभाराला शेतकरी पुरते वैतागले आहेत. मुकादम आणि मजुरांना लाखो रुपयांची उचल देऊनही ऐनवेळी मजूर येत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. मात्र, या अडचणींवर मात करत तालुक्यातील ममदापूर येथील ताके बंधूंनी मजुराअभावी ऊसतोडणीसाठी यंत्र घेतले आहे. .या ऊस तोडणी यंत्राची दि. १८ शुक्रवार रोजी पूजा करण्यात आली.त्यांनी ऊस तोडणीसाठी तब्बल १ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आधुनिक ऊस तोडणी यंत्र (शुगरकेन हार्वेस्टर) व इतर यंत्रसामग्री खरेदी केली आहे.ऊसतोड मजुरांच्या सात बैलगाड्यांच्या टोळीसाठी १५ ते २० लाख रुपये आधीच उचल (ॲडव्हान्स) म्हणून द्यावे लागतात. ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचा खर्च वेगळाच. शेतकरी मोठ्या आशेने व्याजाने, उसनवारी करून ही रक्कम उभी करतात. मात्र, हंगाम सुरू झाल्यावर काही टोळीचे मुकादम किंवा मजूर येण्यास नकार देतात. त्यामुळे पैसे गुंतून राहतात आणि ऐनवेळी ऊस तोडणीही थांबते. .अशा फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत.या कायमस्वरूपी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ममदापूर येथील शेतकरी राजेंद्र राधाकिसन ताके व संदीप राधाकिसन ताके यांनी ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरणाचा मार्ग निवडला. या अत्याधुनिक यंत्रामुळे आता वेळेवर आणि जलद गतीने ऊस तोडणी शक्य होणार असून, परिसरातील इतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे..तालुक्यातील ऊसतोडणी यंत्राची संख्या १०एकूण उसाचे क्षेत्र.ऊस क्रशिंग - ११,३३३ हे.नवीन ऊस - ४,५५३ हे.एकूण -१५८८६..दरवर्षी मजुरांना मोठ्या प्रमाणात ऊस तोडणी साठी उचल द्यावी लागते.मात्र ऐन हंगामात मजूर येण्यास नकार देतात. त्यामुळे मानसिक आणि आर्थिक मनस्ताप सहन करावा लागत होता.या त्रासाला कंटाळून आम्ही यांत्रिकीकरणाचा मार्ग निवडला.जवळपास १ कोटी रुपयांची गुंतवणूक मोठी असली तरी या आधुनिक हार्वेस्टरमुळे वेळेची बचत होईल परिसरातील इतर शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होईल.राजेंद्र ताके व संदीप ताके शेतकरी, ममदापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.