मराठवाडा

Sugarcane Mechanization: ऊसतोड मजुरांच्या मनमानीला कंटाळून शेतकऱ्यांचा यंत्रांकडे मोर्चा; आधुनिक हार्वेस्टरमुळे वेळ व खर्चात बचत

ऊसतोड मजुरांच्या टंचाईत ताके बंधूंचा धाडसी निर्णय; कोटींची गुंतवणूक करून आधुनिक हार्वेस्टरमुळे वेळेवर ऊस तोडणीला गती
Farmers Turn to Mechanization Amid Severe Labor Shortage

Farmers Turn to Mechanization Amid Severe Labor Shortage

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रामेश्वर अमृते

गंगापूर : दिवसेंदिवस उसाच्या हंगामात ऊसतोड मजुरांची तीव्र टंचाई भासत असून मजुरांच्या मनमानी कारभाराला शेतकरी पुरते वैतागले आहेत. मुकादम आणि मजुरांना लाखो रुपयांची उचल देऊनही ऐनवेळी मजूर येत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. मात्र, या अडचणींवर मात करत तालुक्यातील ममदापूर येथील ताके बंधूंनी मजुराअभावी ऊसतोडणीसाठी यंत्र घेतले आहे.

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