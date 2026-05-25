Onion Price Protest: कांद्याला कवडीमोल भाव; संतप्त शेतकऱ्यांचा गंगापूर-नाशिक रस्त्यावर रास्ता रोको, तासभर वाहतूक ठप्प

राजेंद्र व्यासगंगापूर : कांद्याला भावच मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. 25) सायंकाळी साडेपाच वाजता गंगापूर बाजार समितीसमोर गंगापूर-नाशिक राज्य रस्त्यावर अचानक रास्ता रोको केले. गाड्यातील कांदा रस्त्यावर फेकून आंदोलन केल्याने जवळपास तासभर वाहतूक ठप्प झाली होती. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या..वाहेगाव, रांजणगाव, माळी घोगरगाव परिसरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी कांदा आणला होता. मात्र, प्रतिक्विंटल केवळ 100 ते 125 रुपये भाव मिळत असल्याने वाहतूक खर्चही निघत नव्हता. वाहेगाव येथील गणेश हिवाळे यांनी 15 क्विंटल कांदा 1750 रुपये भाडे देऊन आणला. अडत, हमाली, प्रवेश फी व वजनाचा खर्च धरता कांदा विकूनही खर्चाची भरपाई होत नव्हती. रांजणगाव येथील पांडुरंग दुशिंग व घोगरगाव येथील प्रदीप गुंड यांचीही हीच अवस्था होती..व्यापाऱ्यांनी वातावरणातील बदलाचा फायदा घेत आडवणुकीचे धोरण स्वीकारून मातीमोल भाव सांगितला, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. ‘विकण्यापेक्षा फेकलेला परवडेल’ अशी मानसिकता झाल्याने शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर कांदा ओतून रोष व्यक्त केला. दरम्यान, बाजार समितीचे कार्यालय बंद झाल्याने तक्रार कोणाकडे करायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर होता..अधिकाऱ्यांनी आंदोलन थांबवलेआंदोलनाची माहिती मिळताच बाजार समितीचे अधिकारी व पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांची समजूत काढल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..‘व्यापाऱ्यांची गय केली जाणार नाही’“शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. कुठल्याही शेतकऱ्यांची लूट होत असेल, आडवणूक होत असेल तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची गय केली जाणार नाही,” अशी ग्वाही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती अर्चना सुकाशे यांनी दिली..मंगळवारी चौकशी होणार“संबंधित शेतकऱ्यांनी आडवणूक होत असल्याचे सांगितले नाही. वेळ संपल्यामुळे शेतकऱ्यांना मंगळवारी (ता. 26) सकाळी कार्यालयात बोलावले आहे. प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करून कांद्याला चांगला भाव कसा मिळेल हे पाहू,” असे उपसचिव विजय हिवाळे यांनी सांगितले. दरम्यान, गंगापूर तालुक्यात सध्या कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. लासूर स्टेशन बाजार समितीतही यापूर्वी दोन-तीन वेळा याच कारणाने शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.