राजेंद्र व्यासगंगापूर : गंगापूर पंचायत समितीच्या किन्हळ येथील ग्रामरोजगार सेवक भारत दत्तात्रय पवार यांना लाभार्थ्याकडून पैसे उकळल्याप्रकरणी कार्यमुक्त करण्यात आले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी 5 मे रोजी याबाबतचे आदेश काढले..किन्हळ येथील शेतकरी हरलाल रामलाल मोरे यांनी सभापती कविता रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे तक्रार केली होती. विहीर मंजुरी, मस्टर व अंतिम देयक सादर करण्यासाठी पवार यांनी 35 हजार रुपये फोन पे द्वारे स्वीकारले होते. अंतिम देयकासाठी पुन्हा 25 हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे..सभापती चव्हाण यांनी फोन पे व्यवहाराचे पुरावे गटविकास अधिकाऱ्यांना सादर केले. 10 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत भारत पवार दोषी आढळले. त्यानंतर त्यांना सेवेतून कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.."सर्वसामान्यांना छळणाऱ्यांना सोडणार नाही""आमदार प्रशांत बंब यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यात कामांचा धडाका लावला आहे. मागील चार वर्षातील प्रशासकीय कार्यपद्धती अधिकाऱ्यांनी बदलून लोकसेवेत तत्पर राहावे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही," असे सभापती कविता चव्हाण यांनी स्पष्ट केले..गंगापूर पंचायत समिती भ्रष्टाचार चा कुरण झाला आहे. येथे चिरीमिरी शिवाय काहीच काम होत नाही ,प्रत्येक टेबल चा भाव ठरलेला आहे.असा आरोप त्रस्त नागरिकांनी केला आहे.येथे घरकुल घोटाळा मोठ्या प्रमाणावर निघण्याची शक्यता आहे,कारण ग्राम रोजगार सेवक आज पर्यंत रोजगार हमीचे जे हजेरी मस्टर भरत आले.त्यात मोठा घोळ आहे. आपल्या जवळच्या नातेवाईक, मित्र मंडळी किंवा सल्ल्यातील लोकांच्या बँक खात्यावर त्यांनी परस्पर गरीब लाभार्थीचे पाच हजार रु च्या वर काढले आहेत.यात मोठे मासे गुतण्याची शक्यता आहे.असाच फंडा, गाय गोठा, विहीर अनुदान मध्ये काढले आहे, विशेष म्हणजे गाय गोठा,विहीर, मंजुरीसाठी लाभार्थी पाहून प्रति लाभार्थी 15 हजार ते 40 हजार रु पर्यत पैसे घेतले. हे झाले मंजुरीसाठी चे , मंजुरी नंतर आणि त्यांच्या खात्यावर एम आर जीएस मधून ही वेगळेच पैसे परस्पर काढले आहेत. या विषयी पण चोकशी होण्याची नितांत गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.