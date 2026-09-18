मराठवाडा

Gambling Raid : गंगापूरमध्ये रम्मी जुगार अड्ड्यावर धाड; १.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, तिघांसह चौघांवर गुन्हा

गंगापूरमध्ये रम्मी जुगार अड्ड्यावर धाड; रोख, मोबाईल व चार दुचाकीसह १.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, तिघांसह चौघांवर गुन्हा
Kaigaon Gambling Racket Exposed in Police Raid at Local Eatery

Police Raid on Illegal Gambling Den in Gangapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रामेश्वर अमृते

गंगापूर : गंगापूर येथील बोलेगाव रस्त्यावरील तलावाजवळील एका लिंबाच्या झाडाखाली बेकायदेशीररीत्या रम्मी नावाचा जुगार खेळणाऱ्या अड्ड्यावर उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाच्या पथकाने धाड टाकली. या कारवाईत तिघांसह आणखी एका आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, रोख रक्कम, मोबाईल आणि चार दुचाकी असा एकूण १ लाख ९२ हजार १०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.ही कारवाई शुक्रवारी दि. १८ सप्टेंबर सायंकाळी पावणेसहा वाजेच्या सुमारास करण्यात आली.

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