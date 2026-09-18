Gambling Raid : गंगापूरमध्ये रम्मी जुगार अड्ड्यावर धाड; १.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, तिघांसह चौघांवर गुन्हा

रामेश्वर अमृतेगंगापूर : गंगापूर येथील बोलेगाव रस्त्यावरील तलावाजवळील एका लिंबाच्या झाडाखाली बेकायदेशीररीत्या रम्मी नावाचा जुगार खेळणाऱ्या अड्ड्यावर उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाच्या पथकाने धाड टाकली. या कारवाईत तिघांसह आणखी एका आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, रोख रक्कम, मोबाईल आणि चार दुचाकी असा एकूण १ लाख ९२ हजार १०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.ही कारवाई शुक्रवारी दि. १८ सप्टेंबर सायंकाळी पावणेसहा वाजेच्या सुमारास करण्यात आली. .याप्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात सोहेल सलीम पठाण (वय ३२, रा. एकमिनार चौक, गंगापूर, उजेब बब्बु बागवान वय २२, रा. नवीन बसस्टँड, गंगापूर,धरमसिंग हरिचंद राजपुत वय ४३, रा. हनुमान नगर गंगापूर इतर एक यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .या कारवाईत आरोपींच्या अंगझडतीत ११०० रु.रोख रक्कम ,५,००० रुपयांचा विव्हो मोबाईल, ११,००० रुपयांचा रेडमी मोबाईल आणि १०,००० रुपयांचा पांढऱ्या रंगाचा रेडमी मोबाईल जप्त करण्यात आला.तसेच घटनास्थळावरून काळ्या रंगाची बजाज पल्सर एम.एच २० एच.डी ३५२८ किंमत ६०,००० हजार, लाल रंगाची हिरो होंडा स्प्लेंडर एम.एच.२० ए. एक्स.७४५५ किंमत २५००० हजार ,आणि दोन हिरो पॅशन दुचाकी एम.एच.२० बी.एफ.४५७५ व एम. एच.२० ई.क्यू. ४९६९ दुचाकी किंमत ८०,००० हजार जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले..आरोपी स्वतःच्या फायद्यासाठी विनापरवाना बेकायदेशीररीत्या पैशांवर रम्मी नावाचा जुगार खेळताना रंगेहात आढळल्याने त्यांच्यावर महाराष्ट्र जुगार कायद्यासर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई उपविभागीय पोलीस अधिकारी जानवी शेखर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक फकीरराव फडे,पो. ह.भुषण देसाई, पो.ना.सचिन चव्हाण यांच्या पथकाणे केली असून अधिक तपास पो. अं. पाचंगे करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.