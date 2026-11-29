-रामेश्वर अमृतेगंगापूर: गोवंश हत्या बंदी असतानाही गोवंशाची बेकायदेशीर कत्तल करून मांस विक्रीच्या उद्देशाने साठवणूक केल्याचे दोन प्रकार गंगापूर शहरातील चमनपुरा परिसरात उघडकीस आले आहेत. गंगापूर पोलिसांनी रविवारी ता. २९ दोन स्वतंत्र ठिकाणी छापे टाकून ३६० किलो गोमांस आणि १५ किलो जनावरांची चरबी असा एकूण ८७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी तिघांविरुद्ध महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी सकाळी चमनपुरा येथील कुरेशी मोहल्ल्यात पहिली कारवाई करण्यात आली. यावेळी जाकीर फकीर कुरेशी वय ५२ व अल्ताब जाकीर कुरेशी वय २३, दोघे रा. कुरेशी मोहल्ला यांच्या ताब्यातील जागेत गोवंशाचे बारीक तुकडे केलेले सुमारे २१० किलो मांस आढळून आले. .चार पांढऱ्या गोणपाटांत आणि एका डब्यात हे मांस साठवून ठेवण्यात आले होते. पोलिसांनी त्याची किंमत ४२ हजार रुपये असल्याचे सांगितले.दुसरी कारवाई दुपारी साडेतीनच्या सुमारास करण्यात आली. चमनपुरा येथील मुजाहिद मसूद कुरेशी वय २८ याच्या ताब्यातील जागेत दोन निळ्या प्लास्टिकच्या टबमध्ये ठेवलेले १५० किलो मांस, तसेच दहा पिशव्यांमध्ये साठवलेली १५ किलो जनावरांची चरबी आढळून आली..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.या मुद्देमालाची किंमत ४५ हजार रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.दोन्ही कारवायांत एकूण ३६० किलो मांस व १५ किलो चरबी जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी तिघांविरुद्ध प्राणी संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पो.नि.सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास पो. कॉ. घोडके करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.