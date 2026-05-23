Manjarpur Road Dispute: मांजरपूर रस्तेवादात हिंसक हाणामारी; महसूल प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे एकाचा मृत्यू

गंगापूर : गंगापूर तालुक्यातील मंजरपूर येथील जुन्या रस्त्याच्या वादाकडे महसूल प्रशासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने अखेर हा वाद जीवघेणा ठरल्याची संतप्त प्रतिक्रिया परिसरातून उमटत आहे. तब्बल 90 वर्ष जुना असलेला रस्ता बंद केल्याने रस्ता पुन्हा सुरू करण्यासाठी तहसील कार्यालय तसेच शिल्लेगाव पोलिस ठाण्यात वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही. परिणामी शुक्रवारी (ता.२२) दोन गटांमध्ये झालेल्या भीषण हाणामारीत एकाचा मृत्यू झाला असून सहा जणांना गंभीर जखमी अवस्थेत उपचार घेत आहे..या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या दिरंगाईचा आणि निष्क्रिय कारभाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. संबंधित वादावर वेळेत निर्णय घेतला असता तर आजची घटना टळली असती, अशी भावना ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदार प्रशांत बंब यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आमसभेत दीपक बोल्डे यांनी रस्त्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी तहसीलदारांनी उद्याच तुमची तारीख आहे, असे सांगत प्रकरण निकाली काढण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार ७ एप्रिल रोजी तहसीलदार न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, त्यानंतर कोणताही निर्णय न घेता पुढील तारीख थेट १९ मे देण्यात आली..विशेष म्हणजे, १९ मे रोजीही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने संतप्त झालेल्या दीपक बोल्डे यांनी तहसील कार्यालयातच अंगावर पेट्रोल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने अनर्थ टळला. मात्र, एवढी गंभीर घटना घडूनही प्रशासनाने संबंधित वादावर तातडीने तोडगा काढण्याची कोणतीही हालचाल केली नाही, असा आरोप होत आहे..प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे दोन्ही गटांतील तणाव अधिकच वाढत गेला आणि अखेर शुक्रवारी तो हिंसक स्वरूपात उफाळून आला. झालेल्या हाणामारीत किसान भानुदास बोल्डे (वय :57) या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर सहाजन गंभीर जखमी झाले आहे. घटनेनंतर परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे.या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत कार्यवाही करावी अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहे..वेळीच निर्णय घेतला असता तर जीव वाचला असता...महाराष्ट्र शासनाकडून महसूल विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणावर समाधान शिबिरांचे आयोजन होत आहे. ग्रामस्थांच्या समस्या गावातच मिटवाव्या हा उद्देश शासनाचा असला तरी कर्मचाऱ्याकडून मात्र जुजबी स्वरूपात या शिबिरात इतकी प्रकरण मिटवले असा गाजावाजा करतात देखावा निर्माण करत असल्याची चर्चा आहे..रस्त्याच्या वादाबाबत वारंवार निवेदने, सुनावण्या आणि आत्मदहनाचा प्रयत्न होऊनही महसूल प्रशासनाने गंभीरतेने दखल घेतली नाही. त्यामुळे वाढत गेलेल्या तणावाचे रूपांतर अखेर हिंसाचारात झाले. यामुळे प्रशासनाच्या दिरंगाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.वेळीच निर्णय घेतला असता तर जीव वाचला असता..वजन ठेवल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही?...गंगापूर तहसील कार्यालयातील कामकाजाबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सामान्य नागरिकांची प्रकरणे महिनोन्महिने प्रलंबित राहत असून, “वजन” ठेवणाराच्याच फायली पुढे सरकत असल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. महसूल विभागातील दिरंगाईमुळे अनेक वाद चिघळत असून, वेळेत निर्णय न झाल्याने नागरिकांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, वारंवार पाठपुरावा करूनही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून केवळ तारखा देऊन वेळकाढूपणा केला जात असल्याची भावना नागरिकांत निर्माण झाली आहे..प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे वाद....तलाठी, मंडळ अधिकारी तसेच वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांकडून शेतजमीन व रस्ते वादाच्या प्रकरणांकडे वेळेत लक्ष दिले जात नसल्याची नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. काही ठिकाणी चिरीमिरी घेत दप्तर दिरंगाई केली जात असल्याचे आरोपही होत आहेत. गंगापूर तहसील कार्यालयात रस्ते व जमिनीशी संबंधित किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये महसूल प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून समोपचाराने तोडगा काढल्यास भविष्यात अशा वादग्रस्त व अनुचित घटना टाळता येऊ शकतात..गंगापुर तालुक्यातील मांजरपूर येथील रस्त्याचे प्रकरण माझ्याकडे चालू आहे. याबाबत मी त्या ठिकाणी स्थळ पाहाणी केलेली आहे. 19 मे रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी वेळ मागितल्याने या प्रकरणात पुढील सुनावणी दोन जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.नवनाथ वगवाड (तहसीलदार गंगापूर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.