-राजेंद्र व्यासगंगापूर: बाबरगाव फाट्याजवळ सिद्धार्थ जिनिंग जवळ कंटेनर चालकाच्या हुलकावणीमुळे दोन कारच्या समोरासमोर झालेल्या धडकेत उपचारादरम्यान पत्नीच्या पाठोपाठ पतीचेही मृत्यूची झुंज देत प्राणज्योत माळवली..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.शुक्रवार (ता.२७) रोजी रात्री सव्वानऊ वाजेच्या दरम्यान गंगापूरहून आपल्या मावस बहिणीचा लग्नाचा कार्यक्रम आटपून आपल्या गावी आष्टी (जि. बीड) येथील प्रसिद्ध कापड व्यापारी राजेंद्र जय नारायण जोशी (वय ६३) त्यांच्या पत्नी विद्या राजेंद्र जोशी (वय ५८) व त्यांची आई कलाबाई जय नारायण जोशी (वय ८०) हे तिघे जण आपली गाडी एम एच २३ एच डी ४२५१ ने आपल्या घरी परतत असताना बाबरगाव फाट्याजवळ त्यांच्या गाडीला समोरून विरुद्ध दिशेने गंगापूर कडे येणाऱ्या गाडी क्रमांक एम एच २० इ वाय ३३७३ ची समोरासमोर धडक झाली..यात चार जण गंभीर जखमी झाले. ह्या जखमींवर गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार केल्यानंतर त्यातील जोशी कुटुंबातील तिघांना गंभीर जखमी अवस्थेत छत्रपती संभाजी नगर येथे उपचारासाठी घेऊन जात असताना त्यातील विद्या जोशी या वाटेतच मरण पावले..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.तर रविवार (ता.२९) रोजी मृत्यूची झुंज देत त्यांचे पती राजेंद्र जय नारायण जोशी (वय ६३) रा. आष्टी जि. बीड यांचे खाजगी रुग्णालयात दुपारी दोन वाजेच्या दरम्यान निधन झाले. पत्नीपाठोपाठ पतीचे निधन झाल्याने त्यांच्या सर्व आप्तिष्टात व अष्टी शहरात पसरली आहे. तर त्यांच्या आईवर अद्यापही छत्रपती संभाजीनगर येथे खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. त्यांच्या पश्चात आई, एक मुलगा, दोन विवाहित मुली, एक भाऊ, भाऊजाई, असा मोठा परिवार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.