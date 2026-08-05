Illegal Sand Mining: शेंदूरवादा-शिवपूर परिसरात महसूल विभागाची धडक; ५५ लाखांचा अवैध वाळू मुद्देमाल जप्त, तिघांवर गुन्हा

शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा व शिवपूर परिसरात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर महसूल विभागाने कारवाई करून दोन हायवा व एका टिप्परसह सुमारे ५५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल मंगळवारी (ता.4) पहाटे जप्त केला. याप्रकरणी वाळूज पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार तहसीलदार यांच्या आदेशानुसार गंगापूर महसूल विभागाचे लक्ष्मीकांत गोजरे, संदीप बोडखे, संदीप चौधरी,राजाराम गोरे, व वाळूज पोलीस स्टेशनचे पांडुरंग शेळके, स्वप्निल खाकरे, सतीश बर्वे, राजु फुलकर, सचिन त्रिभुवन रवी राऊत या पथकाने मंगळवारी (ता.4) पहाटे गस्तीवर असताना शेंदूरवादा येथील गट क्रमांक ३६, इनाम देवस्थान मशिदीच्या जमिनीमध्ये वाळूची वाहतूक सुरू असल्याचे आढळले. पथकाने दोन हायवा व एक अशोक लेलँड टिप्पर थांबवून तपासणी केली. वाहनचालकांकडे वाळू वाहतुकीचा कोणताही रॉयल्टी अथवा वाहतूक परवाना नसल्याचे चौकशीत समोर आले..महसूल विभागाने कारवाई करत टाटा कंपनीचा विनाक्रमांक हायवा (अंदाजे २० लाख रुपये), भारतबेंझ कंपनीचा हायवा (२० लाख रुपये) आणि अशोक लेलँड कंपनीचा टिप्पर (१० लाख रुपये), तसेच पाच ब्रास वाळू असा मुद्देमाल जप्त केला. जप्त मुद्देमालाची एकूण किंमत सुमारे ५५ लाख रुपये असल्याचे पोलिस नोंदीत नमूद आहे..याप्रकरणी गुरु धानोरा येथील ग्राम महसूल अधिकारी लक्ष्मीकांत सूर्यकांत गोजरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून दाऊद बादशहा शेख (रा. निलजगाव), गणेश आबासाहेब लघाने (रा. विटखेडा) आणि कार्तिक सोमिनाथ नवले (रा. लांझी) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास पोलिस हवालदार किरण जाधव करीत आहेत. या कारवाईमुळे परिसरातील अवैध वाळू वाहतुकीला आळा बसेल का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..कुठेय तलाठी वृत्त मालिकेचा परिणाम...दैनिक सकाळने कुठेय तलाठी ही वृत्त मालिका प्रकाशित करून शेंदुरवादा भागातील शिवपुर, शेंदूरवादा,धामोरी,मांडवा, तळपिंपरी, कोडापूर, ढोरेगाव, पेंडापूर, टेंभापुरी धरण, जिकठाण, लिंबे जळगाव गायरान या ठिकाणावरून महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या छुप्या आशीर्वादाने मोठ्या प्रमाणावर वाळू मुरूम माती दगड उत्खनन होत असल्याचे सविस्तर वृत्त मालिका प्रकाशित केली होती. या वृत्त मालिकेची दखल घेत आमदार प्रशांत बंब यांनी स्वतः लिंबे जळगाव, शिवपुर, शेंदूरवादा भागात अचानक भेट देत मोठ्या प्रमाणावर साठवून ठेवलेल्या अवैध वाळू साठे जप्त करत महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना चांगले धारेवर धरत तहसीलदार नवनाथ वाघवाड यांची महसूल मंत्री यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे ही बोलले होते. त्यानंतर महसूल विभागाकडून या परिसरात सुरू झालेली कारवाई म्हणजे ‘कुठेय तलाठी’ वृत्तमालिकेचा परिणाम असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.