Marathwada Farmer Loss: वादळातील शॉर्टसर्किटमुळे वजनापूर शेतकऱ्याचा वर्षभराचा चारा जळून खाक

गंगापूर : गंगापूर तालुक्यातील वजनापूर येथे रविवारी( ता.31) मे रोजी सायंकाळी झालेल्या वादळी वाऱ्यात शॉर्ट सर्किटमुळे मौजे वजनापूर येथील शेतकरी नामदेव मगर यांच्या जनावरांसाठी वर्षभर कष्ट करून साठवून ठेवलेला संपूर्ण चारा आगीत जळून खाक झाला..वादळामुळे विद्युत शॉर्ट सर्किट झाले आणि चाऱ्याच्या गंजीने पेट घेतला. आग इतकी भीषण होती की शेतकऱ्याला एकही गंजी वाचवता आली नाही. जनावरांसाठी खरीप हंगामापर्यंत पुरेल एवढा चारा त्यांनी अतिशय कष्टाने साठवला होता..आगीमुळे नामदेव मगर यांचे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आता जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेतकऱ्याने प्रशासनाकडे तातडीने पंचनामा करून मदत मिळावी अशी मागणी केली आहे..रविवारी सायंकाळी सुमारे सहा वाजेच्या दरम्यान अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे शिल्लेगाव जिल्हा परिषद गटातील अनेक गावांमध्ये शेतकरी व नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेती पिके, जनावरांचा चारा, फळबागा, घरे, वीज यंत्रणा तसेच इतर मालमत्तेचे नुकसान झाल्याच्या घटना समोर येत आहेत. सदर नुकसानीची अचूक व वस्तुनिष्ठ माहिती तात्काळ शासन स्तरावर पाठविणे आवश्यक आहे.सविता संतोष पाटील जाधव, जिल्हा परिषद सदस्यादुसऱ्या घटनेत गंगापूर तालुक्यातील रांजणगाव नरहरी येथे कल्याण भिकाजी दुशिंग या शेतकऱ्याचे सोलार उडाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.