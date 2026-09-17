मराठवाडा

Gangapur Sugar Mill: गंगापूर सहकारी साखर कारखाना कर्जमुक्त करण्याचा निर्धार; जय हिंदने गाळप केलेल्या ऊसाचे बिल १५ दिवसांत देण्याचे आश्वासन

गंगापूर सहकारी साखर कारखाना कर्जमुक्त करण्यासाठी विविध स्रोतांतून ३० कोटींचा निधी उभारण्याची योजना; जय हिंदने गाळप केलेल्या ऊसाचे थकित बिल १५ दिवसांत देण्याचे चेअरमन कृष्णा पाटील डोणगावकर यांचे आश्वासन
Gangapur sugar factory aims to become debt-free; sugarcane bills to be paid within 15 days, says chairman Krishna Patil Dongavkar.

Gangapur sugar factory aims to become debt-free; sugarcane bills to be paid within 15 days, says chairman Krishna Patil Dongavkar.

Sakal

जमील पठाण
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कायगाव : गंगापूर सहकारी साखर कारखाना कर्जमुक्त करण्यासाठी विविध माध्यमातून निधी उभा करून कारखाना कर्जमुक्त केला जाईल. येणाऱ्या अडचणी सोडवून चालू गळीत हंगामात जय हिंदने गाळप केलेल्या उसाचे बिल १५ दिवसांच्या आत देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू, असे आश्वासन कारखान्याचे चेअरमन कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी दिले.

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