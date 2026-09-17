Gangapur Sugar Mill: गंगापूर सहकारी साखर कारखाना कर्जमुक्त करण्याचा निर्धार; जय हिंदने गाळप केलेल्या ऊसाचे बिल १५ दिवसांत देण्याचे आश्वासन

कायगाव : गंगापूर सहकारी साखर कारखाना कर्जमुक्त करण्यासाठी विविध माध्यमातून निधी उभा करून कारखाना कर्जमुक्त केला जाईल. येणाऱ्या अडचणी सोडवून चालू गळीत हंगामात जय हिंदने गाळप केलेल्या उसाचे बिल १५ दिवसांच्या आत देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू, असे आश्वासन कारखान्याचे चेअरमन कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी दिले..गंगापूर कारखान्याची ४५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा कारखाना कार्यस्थळावरील शरद रूरल पब्लिक स्कूलमध्ये अध्यक्ष कृष्णा पाटील डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. १७) दुपारी खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. यावेळी माजी आमदार व माजी चेअरमन कैलास पाटील, उपाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील गावंडे व सर्व संचालक मंडळ उपस्थित होते..प्रास्ताविकानंतर सभासदांनी जय हिंद शुगरने थकवलेले शेतकऱ्यांचे ऊस बिल व तोडणी कामगारांचे पैसे तातडीने देण्यास सांगावे, अन्यथा कारवाई करावी, अशी मागणी केली. कारखाना लवकरात लवकर कर्जमुक्त करावा, अशीही मागणी करण्यात आली..यावर जय हिंदचे प्रतिनिधी विठ्ठल कुंजर यांनी दोन दिवसांत शेतकऱ्यांचे राहिलेले २२ लाख रुपये व तोडणी कामगारांचे राहिलेले दोन कोटी रुपये ३० तारखेच्या आत देण्यात येतील, असे सांगितले..माजी अध्यक्ष कैलास पाटील यांनी कारखान्याकडे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची असलेली ४८ कोटी रुपयांची थकबाकी कशी फेडणार, असा सवाल केला.त्यावर उत्तर देताना चेअरमन कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी सांगितले की, माजी आमदार कैलास पाटील यांच्या कार्यकाळात केलेल्या कारवाईच्या आधारे आम्ही कर्जफेडीचे प्रयत्न करत आहोत. बबनराव शिंदे यांच्याकडील थकबाकी, जय हिंद शुगरकडील थकलेले भाडे, डीआरसीकडील १३ ते १४ कोटी रुपये असे मिळून जमीन न विकता ३० कोटी रुपये उभे केले जातील. उर्वरित रक्कमेसाठी कारखान्याच्या वापरात नसलेली व एन.ए. केलेली ४० ते ५० एकर जमीन बँकेनेच विकावी व ते पैसे कर्ज खात्यात जमा करून कारखाना कर्जमुक्त केला जाईल..वैद्यनाथ कारखान्याचे साडेचार कोटी रुपयांसाठी गहाण असलेली ४२ एकर जमीन विकून उरलेली जास्तीची रक्कम देणेदारांशी तडजोड करून ते कर्जही मिटवले जाईल. आतापर्यंत कारखान्याने थकबाकीपोटी तीन कोटी सात लाख रुपयांचा भरणा केला असून, जय हिंदकडील थकबाकीवर १८ टक्के व्याज सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले..साखर कारखाना लवकरच कर्जमुक्त करून शेतकऱ्यांच्या मालकीचा हा कारखाना भाडेतत्त्वाऐवजी संस्थेने स्वतः चालवावा, अशी आग्रही भूमिका सभासदांनी घेतली.जवळपास दोन तास ही सभा खेळीमेळीत पार पडली. उपाध्यक्ष आप्पासाहेब गावंडे यांनी आभार मानले. राष्ट्रगीत आणि भारत माता व मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या जयघोषाने सभेची सांगता झाली..या बैठकीला संचालक दादा पाटील जगताप, शेषराव साळुंके, सुभाष राजे भोसले, रामनाथ पाटील, अण्णासाहेब शिंदे, कारभारी गायके, नामदेव दारूटे, बाबूलाल शेख, शिवाजी शिंदे, नानासाहेब वाघ, हरिभाऊ डव्हाण, प्रल्हाद निरपळ, माजी संचालक आयुब पटेल,चांगदेव गायकवाड, शेतकरी नेते भाऊसाहेब शेळके, राष्ट्रवादी कांग्रेसचे गंगापूर तालुकाध्यक्ष कल्याण गायकवाड, ज्ञानेश्वर मगर, राजेंद्र माने, लक्ष्मीकांत वाढे, शिवाजी बोडखे, आयुब शेख, रहेमान पटेल, बाळासाहेब कळसकर, काशिनाथ धरपले, प्रभारी कार्यकारी संचालक नंदू परदेशी यांच्यासह आजी-माजी संचालक, सभासद व निवृत्त कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा चोख बंदोबस्त होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.