Gangapur VIP Facility: गंगापूरमध्ये ३.७० कोटींच्या व्हीआयपी विश्रामगृहाचे लोकार्पण; शासकीय निवासस्थानांमुळे अधिकारी मुख्यालयी राहणार

राजेंद्र व्यास,गंगापूर :शासकीय निवासस्थानामुळे कर्मचाऱ्यांची राहण्याची व्यवस्था सोबतच कार्यालयीन काम करण्यासाठी त्यांना जास्त वेळ देता येईल त्यामुळे सर्वसामान्यांची कामे मार्गी लागतील व व्हीआयपी विश्राम ग्रहामुळे कामानिमित्ताने वरिष्ठ अधिकारी किंवा अति महत्त्वाचे व्यक्तींना व्यक्तीला गंगापूर शहरात थांबण्याची व्यवस्था त्यासाठी या विश्रामगृहामुळे ही गैरसोय दूर होणार आहे असे प्रतिपादन गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी केले..गंगापूर शहरातील ३ कोटी ७० लाख रुपये खर्चाच्या व्हीआयपी विश्रामगृहाचे इमारतीचे लोकार्पण सोबतच गंगापूर तहसीलदार व नायब तहसीलदारांना ४ कोटी ३५ लक्ष रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या निवासस्थानाचे लोकार्पण व तसेच भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या 23 निवासस्थानाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन आमदार प्रशांत बंब यांच्या हस्ते रविवार (ता.१३) रोजी संध्याकाळी सहा ते साडेसात वाजेच्या दरम्यान हे तिन्ही कार्यक्रम वेगवेगळ्या ठिकाणी संपन्न झाली..यावेळी आमदार प्रशांत बंब म्हणाले की गंगापूर तालुक्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी मी कटिबद्ध असून लोकांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला त्याला विविध विकास कामाच्या माध्यमातून न्याय देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करीत आहे. माझी मागणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयाला राहणे गरजेचे आहे. या वेगवेगळ्या उद्घाटनांमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची राहण्याची गैरसोय दूर होणारा असून सर्वसामान्य जनतेची कामे वेळेच्या आत पूर्ण होण्यास फार मोठी मदत होणार आहे..यावेळी तहसीलदार नवनाथ वगवाड, नायब तहसीलदार सचिन वाघमारे, तलाठी गणेश लोणे, नगरसेवक विजय पानकडे, भाग्यश गंगवाल, मारुती खैरे, आबासाहेब शिरसाट, कृष्णकांत व्यवहारे, रज्जाक पठाण, अरविंद नहाटा, कृष्णा सुकासे, किशोर धनायत भाजपचे तालुका रवींद्र चव्हाण, कृष्णा शिंदे, सोमनाथ शिंदे, प्रशांत मुळे, वैभव धनायत, सह सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी, भूमी अभिलेख कार्यालयाचे दुय्यम निबंधक व अधिकारी कर्मचारी, कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भूमिपूजनाचे विधी पंडित मनोज देवळे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.