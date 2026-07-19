Gangapur Water Supply: नऊ वर्षांनंतर गंगापूरचे जलशुद्धीकरण केंद्र सुरू; वाढत्या लोकसंख्येसाठी ८.५ एमएलडी नवीन पाणीपुरवठा योजनेची तयारी

राजेंद्र व्यास,गंगापूर : गंगापूर शहराला आता यापुढे शुद्ध पाणीपुरवठा मिळणार असून भविष्यातील लोकसंख्येचा वाढता विस्तार व लोकसंख्या बघून नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल करण्यात आला आहे अशी माहिती गंगापूरचे नगराध्यक्ष संजय जाधव यांनी दिली..गंगापूर शहरातील नऊ वर्षापासून बंद असलेले जलशुद्धीकरण केंद्रचे आत्याधुनिक यंत्रणा बसून व त्याची दुरुस्ती करून गंगापूर शहरवासीयांना निवडणूक काळात दिलेल्या शब्दांनुसार सहा महिन्याच्या आत हे जल शुद्धीकरण केंद्र चालू करण्यात आले आहे. या जलशुद्धीकरण केंद्रा मार्फत शहरवासीयांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याच्या कामाचा शुभारंभ रविवार (ता.१९) रोजी नगराध्यक्ष संजय जाधव, उपाध्यक्ष अमोल जगताप यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले आहे..यानंतर गंगापूर नगरपालिकेच्या सभागृहात नगराध्यक्ष संजय जाधव यांनी मागील सहा महिन्यात केलेल्या विविध कामांची व भविष्यात करण्यात येणाऱ्या विविध कामाविषयीची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आले होते.या पत्रकार परिषदेत बोलताना नगराध्यक्ष संजय जाधव म्हणाले की मागे सात-आठ वर्षापासून गंगापूर शहरवासीयांना पंधरा ते वीस किंबहुना कधी कधी एक महिन्यानंतर पाणीपुरवठा केला जात होता. निवडणूक काळा दरम्यान शहरवासीयांनी पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याच्या प्रश्नावरूनच आम्हाला विजय करून भरोसा टाकला होता. सध्या गंगापूर शहराला अमळनेर येथून पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु ही योजना कधी बंद पडेल याच्या भरोसा नाही. महाराष्ट्र जल जीवन प्राधिकरणाने गंगापूर कारखान्याची रामेश्वर मंदिर परिसरातील बंद पडलेली उपसा जलसिंचनची वीर ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणावरून स्वतंत्र पाईपलाईन टाकून शहरवासीयांना आता दोन-तीन दिवसाआड शुद्ध पाणीपुरवठा मिळेल याची यंत्रणा कार्यनीत करण्यात आले आहे..गंगापूर शहरवासी यांची सध्याची लोकसंख्या बघता ३.५ एमएलडी पाण्याची तुट आहे. याचे जाणीव ठेवून शहरवासीयांना रोज शुद्ध पाणी देण्याच्या दृष्टीने येथे 21 जुलै रोजी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा ताई पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांची बैठक आयोजित करण्यात आले आहे. या बैठकीत शहरातील होणारा भविष्याचा विस्तार व वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन ८.५ एमएलडी पाणीपुरवठ्याचे नवीन समांतर योजनेचा प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार आहे.याचप्रमाणे याशिवाय शहराचे आरोग्य व्यवस्था लक्षात घेऊन शहरातील स्वच्छतेकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले जात आहे. मागील काळात नालीची सफाई, ठीक ठिकाणी साचलेले कचऱ्याचे ढीग लक्षात घेऊन व कर्मचारी संख्या वाढून स्वच्छतेकडे लक्ष दिले जात आहे. तर बंद असलेल्या भूमिगत गटार योजनेचे कामही कार्यान्वित करून शासनाने दिलेल्या मुदतीच्या आज ते चालू करण्यात येणार आहे. याशिवाय स्वच्छ शहर गंगापूर शहर हरित शहर ही योजना शहरात राबवली जात आहे.शहर हिरवेगार व सुशोभित करण्यासाठी शहरात झाडे लावण्याचे काम चालू करण्यात आले आहे..बऱ्याच दिवसापासून आंबेवाडी चौक ते मुक्तानंद महाविद्यालय पऱ्यांच्या मुख्य रस्त्यावर बंद असलेले पथ दिवे तसेच शहरातील बंद असलेले पथदिवे हेही मोठ्या प्रमाणात चालू करण्यात आले आहे. यामुळे शहरात मागील काळात वाढलेले चोऱ्या मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. शहरातील विविध विकास कामासाठी जिल्हा नियोजन समिती च्या निधीतून ६ कोटी, राज्य शासनाच्या भांडवली निधीतून १० कोटी रुपये चा निधी शहर विकासासाठी मिळवण्यात यश आले आहे. शहरात यामुळे विविध विकास कामे प्रगती पथावर असून नगरपालिकेची भव्य प्रशस्त प्रशासकीय इमारतीचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे. शहर विकासात सर्व समाज घटकांना व सर्व नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन शहराचा विकास कसा साधला जाईल याकडेच आम्ही सर्वजण लक्ष देत आहोत..या पत्रकार परिषदेच्या वेळी उपनगराध्यक्ष अमोल जगताप, गट नेते संतोष आंबिलवादे, नगरसेवक फैसल चाऊस, अख्तर सय्यद, बांधकाम सभापती राकेश कळसकर, नवनाथ कानडे सह बाबासाहेब शिरसाठ,योगेश पाटील, अविनाश गायकवाड सह सर्व नगरसेवक विविध खात्याचे अधिकारी मोठ्या संख्येने हजर होते..शहर विकासासाठी खासदार संदिपान भुमरे,आ. सतीश चव्हाण, आ. प्रशांत बंब यांनी विशेष मदत केली आहे. शहरवासीयांनी वाया जाणाऱ्या पाण्यासाठी नळाला तोट्या बसून घ्यावे त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होईल.संजय जाधव, नगराध्यक्ष,गंगापूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.