मराठवाडा

Gangapur Water Supply: नऊ वर्षांनंतर गंगापूरचे जलशुद्धीकरण केंद्र सुरू; वाढत्या लोकसंख्येसाठी ८.५ एमएलडी नवीन पाणीपुरवठा योजनेची तयारी

नऊ वर्षांपासून बंद असलेले जलशुद्धीकरण केंद्र सहा महिन्यांत सुरू; गंगापूरकरांना दोन-तीन दिवसाआड शुद्ध पाणी, भविष्यात ८.५ एमएलडी नवीन योजनेचा प्रस्ताव
The new proposal aims to ensure regular clean drinking water for the growing population of Gangapur.

The new proposal aims to ensure regular clean drinking water for the growing population of Gangapur.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेंद्र व्यास,

गंगापूर : गंगापूर शहराला आता यापुढे शुद्ध पाणीपुरवठा मिळणार असून भविष्यातील लोकसंख्येचा वाढता विस्तार व लोकसंख्या बघून नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल करण्यात आला आहे अशी माहिती गंगापूरचे नगराध्यक्ष संजय जाधव यांनी दिली.

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