Parbhani Gas Booking Trouble: गॅस सिलिंडर बुकिंग सर्व्हर डाउन, ऑनलाइन नोंदणी ठप्प, परभणी गॅस एजन्सी गर्दी

परभणी : गॅस सिलिंडर बुकिंगचे ऑनलाइन सर्व्हरच डाउन असल्याने जिल्ह्याभरातील ग्राहकांचे हाल होत असून, अफवांचे पेव उठल्याने गोंधळात भर पडली आहे. प्रत्येक जण चौकशीसाठी गॅस एजन्सीकडे धाव घेत असल्याचे चित्र सर्वत्र बघावयास मिळाले. दरम्यान, जिल्ह्यात सिलिंडरचा मुबलक साठा असून ग्राहकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे..पाथरीत नोंदणीच होईनागॅस नोंदणीचे सर्व्हर डाउन झाल्याने गॅसधारकांची नोंदणी होत नसल्याने धावपळ होत आहे. ऑनलाइन नोंदणीशिवाय सिलिंडर मिळत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना एकप्रकारे वेठीस धरले जात असल्याचे चित्र सध्या पाहावयास मिळत आहे.सध्या रमजान महिना सुरू असल्याने गॅसची मागणी वाढली आहे. त्यातच सिलिंडरचा तुटवडा नसतांनाही गॅसटंचाईची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने नागरिक गॅस एजन्सीवर गर्दी करत आहेत..याबाबत गॅस एजन्सी चालकास विचारणा केली असता, तालुक्यात २१ हजार ५६२ घरगुती, तर २९६ व्यावसायिक गॅसधारक आहेत. गॅस तुटवडा नसून ग्राहकांनी ऑनलाइन नोंदणी केल्याशिवाय सिलिंडर देता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गॅस टंचाईच्या अनुषंगाने तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यासाठी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही. .व्यवसायात घरगुती गॅसचा वापरपाथरी तालुक्यात केवळ २९६ व्यावसायिक गॅसधारक असताना शहरातील दोनशे, तर ग्रामीण भागातील शंभर हॉटेल्स, धाबे व इतर व्यावसायिक घरगुती गॅसचा सर्रास वापर करत आहेत. अशा परिस्थितीत तरी प्रशासनाने लक्ष देऊन घरगुती गॅस व्यवसायासाठी वापरू देऊ नये, जेणेकरून सामान्य माणसाला गॅस तुटवड्याचा सामना करावा लागणार नाही.