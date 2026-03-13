मराठवाडा

Parbhani Gas Booking Trouble: गॅस सिलिंडर बुकिंग सर्व्हर डाउन, ऑनलाइन नोंदणी ठप्प, परभणी गॅस एजन्सी गर्दी

Online Registration Halt Causes Trouble for Consumers: परभणी जिल्ह्यात गॅस सिलिंडर बुकिंगचे ऑनलाइन सर्व्हर डाउन झाल्याने ग्राहकांची मोठी गैरसोय होत आहे. गॅस एजन्सींवर गर्दी वाढली असून अफवांमुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी : गॅस सिलिंडर बुकिंगचे ऑनलाइन सर्व्हरच डाउन असल्याने जिल्ह्याभरातील ग्राहकांचे हाल होत असून, अफवांचे पेव उठल्याने गोंधळात भर पडली आहे. प्रत्येक जण चौकशीसाठी गॅस एजन्सीकडे धाव घेत असल्याचे चित्र सर्वत्र बघावयास मिळाले. दरम्यान, जिल्ह्यात सिलिंडरचा मुबलक साठा असून ग्राहकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

