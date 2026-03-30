Nanded News: दरवाढ टाळत ग्राहक टिकवण्याची धडपड; गॅस नाही, तरी हॉटेल्स सुरूच; भोजन सेवा खंडित न होऊ देण्याचा केला जातोय प्रयत्न

Nanded Hotels Struggle Amid Gas Shortage: नांदेड शहरातील हॉटेल व मेस व्यवसाय मागील २०-२५ दिवसांपासून गॅस तुटवडीत तग धरत आहेत. चुलीवर स्वयंपाक, मेन्यू मर्यादित, आणि दर न वाढवता विद्यार्थी व ग्राहकांना सेवा सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न.
नांदेड: मागील २०-२५ दिवसांपासून व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा ठप्प झाल्याने हॉटेल व खाणावळ व्यवसाय कसेबसे तग धरून आहेत. सिलिंडर मिळत नाही, ही तक्रार प्रत्येक हॉटेल चालकांकडून ऐकायला मिळत आहे. मात्र, अशा संकटातही कोणत्याही प्रकारची दरवाढ न करता ग्राहकांना भोजनाची सेवा देण्यासाठीची हॉटेल, भोजनालयांच्या चालकांची धडपड स्पष्ट दिसून येत आहे. हे वास्तव चित्र शहरातील आयटीआय, शिवाजीनगर, वजिराबाद या भागात पाहणी केली असता समोर आले.

