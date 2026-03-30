Nanded News: दरवाढ टाळत ग्राहक टिकवण्याची धडपड; गॅस नाही, तरी हॉटेल्स सुरूच; भोजन सेवा खंडित न होऊ देण्याचा केला जातोय प्रयत्न

नांदेड: मागील २०-२५ दिवसांपासून व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा ठप्प झाल्याने हॉटेल व खाणावळ व्यवसाय कसेबसे तग धरून आहेत. सिलिंडर मिळत नाही, ही तक्रार प्रत्येक हॉटेल चालकांकडून ऐकायला मिळत आहे. मात्र, अशा संकटातही कोणत्याही प्रकारची दरवाढ न करता ग्राहकांना भोजनाची सेवा देण्यासाठीची हॉटेल, भोजनालयांच्या चालकांची धडपड स्पष्ट दिसून येत आहे. हे वास्तव चित्र शहरातील आयटीआय, शिवाजीनगर, वजिराबाद या भागात पाहणी केली असता समोर आले. .अनेक हॉटेल्समध्ये गॅस नसल्याने स्वयंपाकाची पद्धतच बदलावी लागली. काही ठिकाणी चुली पेटवून लाकूडफाटा वापरून जेवण तयार केले जात आहे. धुराने भरलेले स्वयंपाकघर, डोळ्यातून पाणी येत असतानाही काम करणारे स्वयंपाकी आणि बाहेर ग्राहकांची रांग हे दृश्य परिस्थितीची तीव्रता दाखवते. गॅसवर तयार होणारे पदार्थ मर्यादित झाले असून, काही हॉटेल्सने मेन्यू कमी केला. गॅसचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे काहींना काळ्या बाजारातून सिलिंडर घ्यावे लागत असल्याची कबुली व्यावसायिकांनी दिली. मात्र, त्यासाठी द्यावी लागणारी जादा रक्कम परवडणारी नसल्याने अनेकांनी तो पर्याय टाळला आहे..विद्यार्थ्यांसाठी दर कायमशहरातील मेस चालकांवर गॅस तुटवड्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला. निश्चित दरात जेवण देणाऱ्या या व्यवसायांना वाढत्या खर्चाचा ताळमेळ बसवणे कठीण जात आहे. अनेकांनी दर न वाढवता मेन्यू मर्यादित केला असून, काहींनी स्वतः काम करून खर्च कमी करण्याचा मार्ग स्वीकारला. विद्यार्थ्यांचा विचार करून दर कायम ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.."गेल्या २५ दिवसांपासून गॅसच मिळत नाही. या आधी मिळणारी पनीरची भाजी आजसुद्धा त्याच दरात आम्ही देतोय. चुलीवर स्वयंपाक करून व्यवसाय चालू ठेवला आहे."- सचिन पाटील, हॉटेल व्यावसायिक."मेस आणि खाणावळ चालवताना खर्चाचा ताळमेळ बसवणे कठीण झाले आहे. विद्यार्थ्यांचा विचार करून दर वाढवायचा नाही; पण गॅसअभावी वेळ आणि मेहनत वाढली आहे. काही वेळा स्वतःच काम करावे लागते."-श्रीधर शर्मा, मेस चालक."गॅस मिळत नसल्यामुळे आम्ही चुलीवर स्वयंपाक सुरू केला. धूर आणि जास्त मेहनत सहन करावी लागते;पण तरीही ग्राहकांसाठी दर वाढवले नाहीत. शक्य तितक्या जुन्या दरातच सेवा देण्याचा प्रयत्न करतोय."-महाबल शेट्टी, नांदेड..चुलीवर स्वयंपाकगॅस सिलिंडर उपलब्ध नसल्याने शहरातील काही हॉटेल्समध्ये चुलीवर स्वयंपाक सुरू झाला आहे. लाकूडफाटा वापरून अन्न तयार करताना वेळ आणि मेहनत अधिक लागत आहे. तरीही ग्राहकांना सेवा खंडित होऊ नये, यासाठी हॉटेल चालकांनी पर्यायी व्यवस्था उभी केली आहे. परिणामी, दिवसाची उलाढाल घटल्याने व्यावसायिकांना आर्थिक फटका बसत आहे. परिस्थिती अशीच राहिल्यास काही लहान हॉटेल्ससमोर व्यवसाय टिकवण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .दर नियंत्रणात ठेवण्याचा निर्णयकाही हॉटेल्समध्ये दरात १५ ते २० टक्क्यांची वाढ झाली असली, तरी अनेकांनी दर नियंत्रणात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांचा विश्वास टिकवणे महत्त्वाचे आहे. आज दर वाढवले तर उद्या ग्राहक परत येणार नाहीत, असे त्यांचे मत आहे. या भूमिकेमुळे अशा ठिकाणी ग्राहकांची वर्दळ कायम असल्याचे दिसते. मेस व्यवसायालाही या परिस्थितीचा मोठा फटका बसला आहे. विद्यार्थ्यांना कमी दरात जेवण देणाऱ्या मेसवाल्यांना खर्चाचा ताळमेळ बसवणे कठीण झाले आहे. काहींनी मेन्यू मर्यादित केला. काहींनी स्वतः काम करून खर्च कमी करण्याचा मार्ग अवलंबला. दर वाढवले तर विद्यार्थी दुसरीकडे जातील, या भीतीने अनेकांनी नफा बाजूला ठेवला आहे.