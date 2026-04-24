Beed News: गंगाखेडमध्ये सोयाबीन-हरभऱ्याच्या गट्टूंवर आग, मोठा आर्थिक नुकसान; औद्योगिक परिसरात गट्टू आग, शेतकरी व अग्निशमन दलाची धावपळ

गंगाखेड: सोयाबीन ऑइल मिलजवळ असलेल्या गट्टूंना गुरुवारी (ता. २३) आग लागली. आगीत पाचट जळून खाक झाले असून सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही..एमआयडीसी परिसरातील ऑइल मिलचे बॉयलर पेटवण्यासाठी दगडी कोळशाची आवश्यकता असते. परंतु, दगडी कोळशाचा तुटवडा असल्यामुळे ऑइल मिलचे बॉयलर पेटवण्यासाठी सोयाबीन, तूर व हरभरा यांच्या मिश्रणापासून तयार करण्यात आलेल्या गट्टूचा (पॅलेट) वापर करण्यात येत आहे..असेच शहरातील सोयाबीन ऑइल मिलचे बॉयलर पेटवण्यासाठी गट्टू साठवून ठेवण्यात आले होते. गुरुवारी दुपारच्या सुमारास अचानक धूर निघू लागल्याचे कामगारांच्या लक्षात आले. काही वेळातच आगीने भीषण रूप धारण केले..घटनेची माहिती मिळताच गंगाखेड अग्निशमन दल, पालम नगर परिषद अग्निशामक दल व जी ७ शुगर मिलच्या अग्निशामक दलाने घटनास्थळी धाव घेतली. आगीचे रौद्ररूप पाहून परिसरातील शेतकऱ्यांनी शेतात जमा केलेला कडबा उचलून घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला..आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नसले तरी उष्णतेमुळे किंवा शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. घटनेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले. दरम्यान, अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी औद्योगिक परिसरात अग्निसुरक्षा उपाययोजना अधिक काटेकोरपणे राबवण्याची गरज व्यक्त होत आहे.