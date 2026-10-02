Rammandir : गौताळ्याच्या कुशीत आकारास येतेय भव्य रामतीर्थ; बांधकाम अंतिम टप्प्यात

- संतोष निकमकन्नड - गौताळा अभयारण्याच्या निसर्गरम्य कुशीत असलेल्या हिवरखेडा (गौताळा) येथे अध्यात्म, श्रद्धा आणि निसर्गाचा संगम घडविणारे प्रभू श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभारण्यात येत आहे. मध्य प्रदेशातील धार येथील नित्यानंद धामचे प्रमुख बापुजी ॐ श्री समर्थ नित्यानंदजी भगवान यांचे शिष्य स्वामी विश्वानंदजी अवधूत यांच्या संकल्पनेतून आणि रामभक्तांच्या सहकार्याने हे मंदिर आकारास येत आहे. मंदिराचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून, उर्वरित काम वेगाने सुरू आहे..हिवरखेडा येथील दिवंगत दगडू पाटील लवांडे यांनी मंदिरासाठी दोन एकर जमीन दान दिली आहे. याच जागेवर सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च करून मंदिराची उभारणी करण्यात येत आहे. मंदिर परिसराला प्रभू श्रीरामांच्या वनवासाशी संबंधित असल्याची स्थानिक नागरिकांची श्रद्धा आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मंदिर उभारण्याचा संकल्प स्वामी विश्वानंदजी अवधूत यांनी केला. मंदिराच्या उभारणीच्या कामाला सन २००० मध्ये सुरुवात झाली..त्यानंतर २०१७ मध्ये प्रभू श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण व हनुमान यांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. कोरोना काळात मंदिराचे बांधकाम काही काळ रखडले होते. त्यानंतर रामभक्तांच्या सहकार्याने कामाला पुन्हा वेग आला. सध्या मंदिराचे सुमारे ७० ते ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित कामही लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा मंदिर प्रशासनाने व्यक्त केली आहे..शिवभक्तीतून रामभक्तीकडे -उज्जैन येथील महाकालाचे भक्त असलेल्या स्वामी विश्वानंदजी अवधूत यांच्या मनात सुरुवातीला या ठिकाणी शिवमंदिर उभारण्याचा विचार होता. मात्र, गौताळा परिसरातील प्रभू श्रीरामांच्या वनवासाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाणारे पुरातन अवशेष आणि सीतामाईंची नान्ही यामुळे या भूमीचे धार्मिक महत्त्व त्यांच्या लक्षात आले. प्रभू श्रीरामांच्या चरणस्पर्शाने ही भूमी पावन झाल्याची भाविकांची श्रद्धा असल्याने येथे राममंदिर उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला..प्रतिक्रिया -'गौताळ्याची ही भूमी श्रद्धेच्या दृष्टीने अत्यंत पवित्र आहे. प्रभू श्रीरामांच्या वनवासाच्या स्मृतींशी या परिसराचा संबंध असल्याची भाविकांची श्रद्धा आहे. या भूमीत राममंदिर उभे राहावे, हा संकल्प अनेक वर्षांपूर्वी केला होता. रामभक्तांच्या सहकार्याने हा संकल्प आता पूर्णत्वाकडे जात आहे. हे स्थान केवळ मंदिर न राहता भाविकांसाठी श्रद्धा, संस्कार आणि अध्यात्माचे केंद्र व्हावे हीच भावना आहे.'- स्वामी विश्वानंदजी अवधूत महाराज.'गौताळ्याच्या निसर्गरम्य परिसरात उभारण्यात येत असलेले राममंदिर पाहताना मनाला वेगळाच आनंद आणि शांतता मिळते. प्रभू श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण व हनुमान यांच्या दर्शनासाठी येथे येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढत आहे. कुटुंबासह या पवित्र स्थळी दर्शन घेताना रामभक्तीची अनुभूती येते.'- रत्नाकर पंडित, रामभक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.