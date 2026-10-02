मराठवाडा

Rammandir : गौताळ्याच्या कुशीत आकारास येतेय भव्य रामतीर्थ; बांधकाम अंतिम टप्प्यात

गौताळा अभयारण्याच्या निसर्गरम्य कुशीत असलेल्या हिवरखेडा (गौताळा) येथे अध्यात्म, श्रद्धा आणि निसर्गाचा संगम घडविणारे प्रभू श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभारण्यात येत आहे.
gautala hivarkheda rammandir

gautala hivarkheda rammandir

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सकाळ वृत्तसेवा
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- संतोष निकम

कन्नड - गौताळा अभयारण्याच्या निसर्गरम्य कुशीत असलेल्या हिवरखेडा (गौताळा) येथे अध्यात्म, श्रद्धा आणि निसर्गाचा संगम घडविणारे प्रभू श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभारण्यात येत आहे. मध्य प्रदेशातील धार येथील नित्यानंद धामचे प्रमुख बापुजी ॐ श्री समर्थ नित्यानंदजी भगवान यांचे शिष्य स्वामी विश्वानंदजी अवधूत यांच्या संकल्पनेतून आणि रामभक्तांच्या सहकार्याने हे मंदिर आकारास येत आहे. मंदिराचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून, उर्वरित काम वेगाने सुरू आहे.

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