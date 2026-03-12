मराठवाडा

Beed Heavy Dust Creating Problems for Commuters: गेवराई–जातेगाव रस्त्यावर धुळीचे साम्राज्य; वर्षभरापासून रुंदीकरणाचे काम रखडले

Beed Resident's Questions Raised Over Public Works Department Response: गेवराई–जातेगाव रस्त्यावर सुरू असलेल्या रुंदीकरणाच्या संथ कामामुळे नागरिक व वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
गेवराई : गेवराईहून जातेगावकडे जाणाऱ्या प्रमुख रस्त्यावर सध्या धुळीचे अक्षरशः डोंगर दिसत असून, प्रवासी व वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. रस्त्यावरून वाहने धावताच धुळीचे मोठमोठे लोट हवेत उडून नाकातोंडात धूळ जात असल्याने वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

