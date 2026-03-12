Beed Heavy Dust Creating Problems for Commuters: गेवराई–जातेगाव रस्त्यावर धुळीचे साम्राज्य; वर्षभरापासून रुंदीकरणाचे काम रखडले

गेवराई : गेवराईहून जातेगावकडे जाणाऱ्या प्रमुख रस्त्यावर सध्या धुळीचे अक्षरशः डोंगर दिसत असून, प्रवासी व वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. रस्त्यावरून वाहने धावताच धुळीचे मोठमोठे लोट हवेत उडून नाकातोंडात धूळ जात असल्याने वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..या मार्गावर वर्षभरापासून रस्ता रुंदीकरण, मजबूतीकरण व काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. मात्र, कामाचा वेग अत्यंत मंद असल्याने नागरिकांना दीर्घकाळ त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला मुरूम व मातीचे ढिगारे पडून आहेत.त्यामुळे वाहनांची ये-जा होताच धुळीचे लोट उठतात. विशेषत: दुचाकीस्वार, पादचारी तसेच प्रवासी वाहनांतील नागरिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. सकाळ-संध्याकाळच्या वेळेत या रस्त्यावर वाहतुकीची मोठी वर्दळ असते..Relief From Dangerous Potholes in Beed : सात वर्षांच्या संघर्षानंतर धानोरा रस्त्याला नवा श्वास; दोन टप्पे पूर्ण!.त्यावेळी धुळीमुळे काहीवेळा समोरील वाहनही नीट दिसत नसल्याने अपघाताचा धोका निर्माण होत आहे. परिसरातील घरे, दुकाने व शेतांतील पिकांवरही धुळीचा थर साचत असल्याने स्थानिकांना त्रास वाढला आहे. सार्वजनिकबांधकाम विभागाचे अभियंता चिरके यांना यासंदर्भात विचारले असता, ते कायम उडवाउडवीची उत्तरे देतात. तसेच फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा फोन कायम बंद येतो. .Pune Pollution : पुण्यातील वाढत्या प्रदूषणावर नगरसेवकांची चिंता, बांधकामांवर नियंत्रणाची मागणी.हा रस्ता दुतर्फा खोदण्यात येत आहे. काम मात्र होईना. रस्त्यावरून जाताना धुळीचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे वाहन चालविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. दुचाकीस्वार तर धुळीने माखले जातात."हा रस्ता दुतर्फा खोदण्यात येत आहे. काम मात्र होईना. रस्त्यावरून जाताना धुळीचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे वाहन चालविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. दुचाकीस्वार तर धुळीने माखले जातात."- संतोष काळे, वाहनचालक.लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षया कामाकडे लोकप्रतिनिधी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याची नाराजी नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. कामाचा वेग वाढवून नियमित पाणी शिंपडण्याची व्यवस्था करावी, तसेच रस्त्याचे काम लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणी परिसरातील नागरिक व वाहनधारकांमधून होत आहे. संबंधित विभागाने तातडीने लक्ष घालून धुळीपासून नागरिकांना दिलासा देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.