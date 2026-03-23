मराठवाडा

Beed News: खडीकरण झाले; पण डांबरीकरणच हरवले; मंजूर कामे रखडली; गेवराई तालुक्यातील जीवघेणी परिस्थिती

Delayed Road Construction in Gevarai: गेवराई तालुक्यातील खडीकरण झाले, परंतु डांबरीकरण अर्धवट; मंजूर रस्त्यांचे काम रखडले, ग्रामस्थ संतापित; उपोषणाचा इशारा, प्रशासनाकडे तातडीने कार्यवाहीची मागणी.
सकाळ वृत्तसेवा
गेवराई: विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वी गेवराई तालुक्यातील रस्त्यांवर डांबराचा सुवास दरवळत होता. नारळ फुटले, निविदा निघाल्या आणि मोठ्या थाटामाटात कामांना सुरवातही झाली. मात्र, जशी निवडणूक झाली तशीच या विकासकामांची गतीही मंदावली. का आणि कशासाठी ही कामे थांबली, हे आता उमजू लागले आहे. पूर्वीची मंजूर कामे आजच्या काळात करणे परवडत नसल्याचे कारण पुढे येत असल्याने, रस्त्यांची झालेली ही वाताहत चिंताजनक आहे. परिणामी, गेवराई तालुक्यातील ग्रामस्थांमधून आता संतापाची लाट उसळताना दिसत आहे.

