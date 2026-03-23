Beed News: खडीकरण झाले; पण डांबरीकरणच हरवले; मंजूर कामे रखडली; गेवराई तालुक्यातील जीवघेणी परिस्थिती

गेवराई: विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वी गेवराई तालुक्यातील रस्त्यांवर डांबराचा सुवास दरवळत होता. नारळ फुटले, निविदा निघाल्या आणि मोठ्या थाटामाटात कामांना सुरवातही झाली. मात्र, जशी निवडणूक झाली तशीच या विकासकामांची गतीही मंदावली. का आणि कशासाठी ही कामे थांबली, हे आता उमजू लागले आहे. पूर्वीची मंजूर कामे आजच्या काळात करणे परवडत नसल्याचे कारण पुढे येत असल्याने, रस्त्यांची झालेली ही वाताहत चिंताजनक आहे. परिणामी, गेवराई तालुक्यातील ग्रामस्थांमधून आता संतापाची लाट उसळताना दिसत आहे..गेवराई तालुक्यातील, विशेषतः मतदारसंघातील स्थिती आज जीवघेणी ठरली असल्याचे चित्र आहे. कोळगाव ते खडकी, उमापूर ते मालेगाव, सावरगाव ते पोखरी, चकलांबा ते महारटाकळी, गेवराई ते जातेगाव, हिरापूर ते कानडा पिंपळगाव अशा अनेक मार्गांवर कोटींच्या निधीतून मंजूर झालेली कामे गेली कुठे, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. तालुक्यातील मन्यारवाडी ते गेवराई या अत्यंत महत्त्वाच्या ग्रामीण रस्त्याचे खडीकरण, मजबुतीकरण आणि डांबरीकरणाचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने तीव्र नाराजी आहे..काम न झाल्यास उपोषणाचा इशारामुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत या रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले होते. उद्घाटनानंतर सुरवातीला काम गतीने झाले, मात्र त्यानंतर कामाची गती पूर्णपणे मंदावली. सध्या रस्त्याच्या कामामुळे निर्माण झालेले खड्डे आणि विखुरलेले सैल दगड यामुळे दुग्ध उत्पादक, शालेय विद्यार्थी आणि रुग्णांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. अनेक ठिकाणी अपघात होण्याची भीती व्यक्त होत असून, तत्काळ काम पूर्ण न झाल्यास तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.."एका कन्स्ट्रक्शनने गेवराई तालुक्यातील जे काम हाती घेतले आहे, त्याची मुदत संपूनही ते पूर्ण झालेले नाही. खडीकरण, मजबुतीकरण आणि डांबरीकरणाचे काम सध्या नगण्य अवस्थेत आहे. नियमानुसार ज्या एजन्सीचे नाव आहे, ती काम न करता दुसरेच कोणीतरी काम करत असल्याचे समोर येत आहे. अभियंता एक आणि पर्यवेक्षण करणारा तिसराच कोणीतरी, अशा या कारभारामुळे कामांची वाट लागली आहे."- रवींद्र कुलकर्णी"भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले महादेवाचे चिंतेश्वर मंदिर, श्रीगणेशाचे जागृत मंदिर, गुरुकुल स्कूल आणि चिंतेश्वर विद्यालय हे याच भागात आहेत. केवळ रस्त्यामुळे विद्यार्थी, भाविक व ग्रामस्थ त्रस्त आहेत. बंद पडलेले काम तातडीने पूर्ण करावे."- चंद्रकांत घाडगे."दररोज मन्यारवाडी परिसरातील नागरिक दूध पुरवण्यासाठी शहरात येतात. रस्त्यावर खडी टाकून ठेवल्याने आणि ती व्यवस्थित न बसवल्याने वाहनचालकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे."- सतीश शिंदे, ग्रामस्थ"निवडणुकीपूर्वी या कामाचे उद्घाटन करण्यात आले व निवडणुकीच्या काळात काम प्रगतिपथावर असल्याचे दाखविण्यात आले. मात्र, निवडणुकीनंतर कामाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. काम सुरू असले तरी ते दर्जेदार व वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. केवळ खडी टाकून काम अर्धवट ठेवणे योग्य नाही. प्रशासनाने तातडीने डांबरीकरण पूर्ण करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल."- हरीदास घाडगे, नागरिक, मन्यारवाडी.