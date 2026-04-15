Beed News: सर्वपक्षीय वज्रमूठ; स्मारकाला येतेय गती; जपली सामाजिक एकता; पुतळा स्थलांतराबाबत सकारात्मकता

गेवराई: गेवराई शहराचा मुख्य चौक, वाहनांची सतत होणारी वर्दळ आणि त्या गजबजाटात मध्यभागी स्थित असलेला शिवरायांचा पुतळा... हे चित्र बदलण्यासाठी गेले कित्येक दिवस चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होते. कधी भावना, तर कधी विकासाची ओढ; या दोन्ही टोकांवर विचारमंथन सुरू असतानाच अखेर समन्वयाचा सूर्य उगवला. .प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनी हातात हात घेतला आणि गेवराईच्या प्रगतीसाठी एक पाऊल पुढे टाकले. या सकारात्मक चर्चेतून पुतळा स्थलांतराचा तिढा सुटला असून, आता प्रत्यक्ष कामाला गती मिळाल्याने शहराच्या सौंदर्यात भर पडणारा नवा अध्याय सुरू झाला आहे..शहरातील मुख्य छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पुतळ्याभोवती होणारी वाहतूक कोंडी, नागरिकांची गैरसोय आणि वाढत्या अपघातांची शक्यता यामुळे पुतळा स्थलांतराचा प्रस्ताव पुढे आला होता. ऐतिहासिक आणि भावनिक महत्त्व असल्यामुळे हा निर्णय घेणे सोपे नव्हते..मात्र, प्रशासनाने सर्व संबंधित घटकांना एकत्र बोलावून बैठक घेतली. या बैठकीत पुतळ्याचा सन्मान अबाधित ठेवून अधिक सुयोग्य व सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचा पर्याय निवडला गेला. नवीन जागी आवश्यक सुविधा, सुशोभीकरण आणि नागरिकांना सोयीस्कर प्रवेशाची हमी दिल्याने या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले..युद्धपातळीवर कामाला प्रारंभसकारात्मक तोडगा निघाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला विलंब न लावता श्रीगणेशा करण्यात आला. सध्या नियोजित स्थळी यंत्रसामग्री आणि कामगारांची मोठी फौज कार्यरत असून युद्धपातळीवर पायाभरणीचे काम सुरू आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही शहराच्या व्यापक हिताचा विचार करून प्रशासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतल्याने कामातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत..पुतळा स्थलांतरावेळी ऐतिहासिक वारशाचा अवमान होऊ नये, याची पूर्ण दक्षता प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. नवीन जागा केवळ प्रशस्त नसून, ती शिवरायांच्या पराक्रमाला साजेसी आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने आकर्षक ठरेल, अशा पद्धतीने आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यात शहराच्या मुख्य चौकातील वाहतूक कोंडी कायमची दूर होईल.या संवेदनशील विषयावर गेवराईतील नागरिकांनी दाखवलेला संयम आणि प्रशासनाला दिलेले सहकार्य कौतुकास्पद ठरले आहे. विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी विकासाला गती देण्यासाठी घेतलेली भूमिका ही शहराच्या भविष्यातील बदलाची नांदी मानली जात आहे.