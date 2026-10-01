मराठवाडा

Ghansangavi Crime : जिरडगाव येथील हॉटेलमालकाचा खून सख्ख्या भावानेच जमिनीच्या वादातून केल्याचे निष्पन्न; आरोपी भावासह दोन जण जेरबंद

तुकाई हॉटेलचे मालक नामदेव अंजीराम पाईकराव यांचा निघृण खून झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Crime

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Esakal

सुभाष बिडे
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घनसावंगी - जिरडगाव, ता. घनसावंगी येथील रांजणी ते कुंभार पिंपळगाव रस्त्यावरील कंडारी परतूर फाट्याजवळील पॉवर हाऊस परिसरातील तुकाई हॉटेलचे मालक नामदेव अंजीराम पाईकराव (वय-५५) यांचा निघृण खून झाल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. 30) घडल्यानंतर घनसावंगी पोलीसांनी तत्परतेने तपास करून अवघ्या 24 तासांत उलगडा केला असुन या प्रकरणातील दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

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