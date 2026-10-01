Ghansangavi Crime : जिरडगाव येथील हॉटेलमालकाचा खून सख्ख्या भावानेच जमिनीच्या वादातून केल्याचे निष्पन्न; आरोपी भावासह दोन जण जेरबंद

घनसावंगी - जिरडगाव, ता. घनसावंगी येथील रांजणी ते कुंभार पिंपळगाव रस्त्यावरील कंडारी परतूर फाट्याजवळील पॉवर हाऊस परिसरातील तुकाई हॉटेलचे मालक नामदेव अंजीराम पाईकराव (वय-५५) यांचा निघृण खून झाल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. 30) घडल्यानंतर घनसावंगी पोलीसांनी तत्परतेने तपास करून अवघ्या 24 तासांत उलगडा केला असुन या प्रकरणातील दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..नामदेव पाईकराव यांचे कंडारी परतूर फाट्यावर जिरडगाव शिवारातील हॉटेल तुकाई नावाची हॉटेल आहे. त्यांच्या अंगावर, पोटावर तसेच पाठीवर धारदार शस्त्राने वार केल्याच्या जखमा आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे अज्ञात व्यक्तींनी धारदार शस्त्राने हल्ला करून त्यांच्या उजव्या खाद्यावर व डाव्या बरगडीवर वार करुन त्यांना जिवे ठार मारले आहे..घटनेची माहिती मिळताच घनसावंगी पोलिसांकडून तपासाची चक्रे वेगाने फिरवून घटनास्थळावरील परिस्थिती, उपलब्ध पुरावे आणि इतर बाबींच्या आधारे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर घनसावंगी पोलीसांनी तात्काळ गतिमान तपास सुरु करून तपासकामी दोन स्वतंत्र पथके तयार केली. आरोपीचे गोपनिय माहिती व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपीचा शोध घेण्यात येवुन तपासादरम्यान सुनिल अंजीराम पाईकराव, रा. नाशिक, सागर आनंदा चंद्रमोरे, रा.म्हसरूळ, नाशिक यांना आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींना दिनांक 01/10/2026 रोजी मा. न्यायालयासमोर रिमांडसाठी हजर केले असता, मा. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी रिमांड मंजुर केली आहे. सदर खुन प्रकरणाचा तपास पोलीस अधिक्षक तेघबीर सिंह संधू, अपर पोलीस अधिक्षक विक्रम साळी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिद्धेश्वर धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली व पोलीस निरीक्षक केतन राठोड, घनसावंगी पोलीस ठाणे यांच्या नेतृत्वाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक अशोक खरात, पोलीस उपनिरीक्षक अजित चाटे, पोलीस हवालदार साईनाथ पवार, कृष्णा मुळे, राधेश्याम गुसिंगे, सर्जेराव तिकांडे यांच्या पथकाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.