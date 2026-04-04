Jalna News: वळण रस्त्यांना स्पीड ब्रेकर नसल्याने अपघात; घनसावंगी तालुक्यातील मच्छिंद्रनाथ चिंचोली परिसरात तीन ते चार वळण रस्ते

घनसावंगी: कुंभार पिंपळगाव ते घनसावंगी रस्त्यावरील मच्छिंद्रनाथ चिंचोली परिसरातील वळण रस्त्यावर अपघाताची शक्यता आहे. सदरील रस्त्यावर उसाच्या वाहनांसह अन्य वाहने उलटून अपघात झाले आहेत. त्यामुळे तत्काळ स्पीड ब्रेकर बसविण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून जोर धरत आहे..कुंभार पिंपळगाव ते घनसावंगी रस्त्यावरील मच्छिंद्रनाथ चिंचोली गावाजवळ बसस्थानक परिसर बोडखा बुद्रुक गावाकडे जाणारा नवा रस्ता व पुढे बोडखा बुद्रुक गावाकडे जाणारा जुना रस्ता आहे. तसेच त्यापुढे घनसावंगीकडे जाणारा टर्न असे तीन किलोमीटर अंतरावर चार टर्न असल्याने सदर रस्ता अत्यंत धोकादायक वळणाचा आहे..वाहनचालकांना समोरून येणारी वाहने स्पष्टपणे दिसत नाहीत. या मार्गावर मोठी वाहतूक होत असल्यामुळे काही वाहनचालक भरधाव येतात आणि अचानक वळण समोर येत असल्याने अपघाताचा धोका अधिकच वाढतो. विशेषतः दुचाकीस्वार, पादचारी, शाळकरी मुले तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा मार्ग अधिकच धोकादायक ठरत आहे. मागील सहा महिन्यांत या चारही वळण रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर उसाची वाहने उलटली..तसेच दुचाकी घसरूनही अपघात झाले आहेत. यात अनेकांना गंभीर जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन येथे स्पीड ब्रेकर बसवावा, तसेच इशारा फलक, रस्ता चिन्हे आणि वेगमर्यादा दर्शविणारी सूचना फलक उभारावीत, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे..नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याने प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. रस्त्यावर कोणतीही सूचना नसल्यामुळे नवीन वाहनचालकांना वळणाचा अंदाज येत नाही. परिणामी अचानक ब्रेक लावावे लागतात आणि अपघाताचा धोका वाढतो. स्थानिकांच्या मते, वेळेत उपाययोजना न केल्यास भविष्यात मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासंबंधी नागरिकांनी प्रशासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.." या वळणावर कोणतेही सूचना फलक किंवा स्पीड ब्रेकर नसल्यामुळे वाहनचालकांना अचानक परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. अनेक जण वेगाने येतात आणि वळण अचानक समोर आल्याने अपघाताचा धोका वाढतो. त्यामुळे प्रशासनाने विलंब न करता येथे स्पीड ब्रेकर बसवावा."-योगेश भोरे, ग्रामस्थ, मच्छिंद्रनाथ चिंचोली.