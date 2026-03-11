Samruddhi Factory Builds 205 km Farmer Roads in Ghansavangi:घनसावंगी शेतरस्त्यांचे मजबुतीकरण सुरु; समृद्धी कारखान्याचे २०५ किमी रस्ते सुलभ दळणवळणासाठी

घनसावंगी : घनसावंगी विधानसभा मतदार संघातल्या कार्यक्षेत्रात समृद्धी कारखान्याच्या वतीने तब्बल २०५ किलोमीटर शेतरस्त्यांची कामे करण्यात आली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्री बळिराजा पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यातून या रस्त्यांचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्यात येणार असल्याचे माहिती चेअरमन सतीश घाटगे यांनी दिली शेत पाणंद रस्ते ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी आहे..Raksha Khadse : "आमदारांच्या मुलींच्या हस्ते उद्घाटनं उरकताय का?" रक्षा खडसेंनी 'महावितरण'ला झापले.शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत विनाअडथळा पोचावा आणि दळणवळणाची सोय व्हावी, या उद्देशातून समृद्धी कारखान्याचे चेअरमन सतीश घाटगे यांच्या संकल्पनेतून घनसावंगी, अंबड व जालना तालुक्यात २०२३-२४ या काळात २०५ किमी रस्ते कारखान्याने स्वखर्चातून तयार केले आहेत. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांमधील आपसातील वाद मिटवून हे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर...\n.या रस्त्यांमुळे हजारो शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षांची अडचण दूर झाली आहे. त्याचा गाळप हंगाम २०२४-२५ मध्ये या कामांचा मोठा फायदा ऊस उत्पादक शेतकरीवर्गाला झाला. लाखो मेट्रिक टन ऊस विनाअडथळा कारखान्यापर्यंत पोचला आहे. कारखान्याने रस्ते खुले करण्याची मोहीम पुन्हा सुरू केली आहे..मुख्यमंत्री बळिराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेतून कारखान्याने तयार केलेल्या २०५ किमी रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना प्रस्ताव सादर केला. सतीश घाटगे यांच्या हस्ते सोमवारी (ता. नऊ) शेवगळ तांडा ते रांजणी रेल्वे स्टेशन रस्ता (३.५ किमी) आणि शिंदेवडगाव ते आवलगाव (२ किमी) या रस्त्यांच्या कामाला सुरवात झाली. यावेळी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..या रस्त्यांचे मजबुतीकरणया योजनेंतर्गत घनसावंगी तालुक्यात १०२ किमी, अंबड तालुक्यात ६८.५ किमी आणि जालना तालुक्यातील ३५.५ किलोमीटर रस्त्यांचे मजबुतीकरण होणार आहे."समृद्धी साखर कारखान्याने स्वखर्चाने मागील वर्षी २०५ किलोमीटर रस्त्यांची कामे केली होती. या रस्त्यांचे मुख्यमंत्री बळिराजा पाणंद रस्ता योजनेअंतर्गत खडीकरण, मजबुतीकरण करण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या घनसावंगी, अंबड आणि जालना तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या शेत-पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी माझा प्रयत्न राहील."- सतीश घाटगे, चेअरमन, समृद्धी साखर कारखाना रेणुकानगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.