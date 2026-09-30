Jalna Crime: घनसावंगीत हॉटेलमालकाचा निर्घृण खून; धारदार शस्त्राने वार, अज्ञात मारेकऱ्यांचा शोध सुरू

-सुभाष बिडे घनसावंगी : जिरडगाव ता. घनसावंगी येथील हॉटेलमालकाचा निघृण खून झाल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी ( ता.30) सकाळी उघडकीस आली. रांजणी ते कुंभार पिंपळगाव रस्त्यावरील कंडारी परतूर फाट्याजवळील पॉवर हाऊस परिसरात हा प्रकार घडला. नामदेव अंजीराम पाईकराव (वय. ५५) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.\rनामदेव पाईकराव यांचे कंडारी परतूर फाट्यावर हॉटेल आहे. सकाळच्या सुमारास त्यांचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात आढळून आला. मृतदेहाची माहिती परिसरात पसरताच नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली. प्राथमिक माहितीनुसार, पाईकराव यांच्या अंगावर, पोटावर तसेच पाठीवर धारदार शस्त्राने वार केल्याच्या जखमा आढळून आल्या आहेत. .त्यामुळे अज्ञात व्यक्तींनी धारदार शस्त्राने हल्ला करून त्यांचा खून केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र, खुनामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनेची माहिती मिळताच घनसावंगी पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पुढील वैद्यकीय तपासणी व शवविच्छेदनासाठी घनसावंगी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास सुरू असून अज्ञात मारेकऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली जात आहेत. घटनास्थळावरील परिस्थिती, उपलब्ध पुरावे आणि इतर बाबींच्या आधारे खुनाचा उलगडा करण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान आहे. खुनाचे कारण आणि आरोपींबाबत पोलिस तपासातून अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.