Khapardeo Hiwra storm news : खापरदेव हिवरा येथे वादळी वाऱ्यासह गारपीट; घरे, शेती, फळबागा व जनावरांचे मोठे नुकसान

घनसावंगी : खापरदेव हिवरा ता. घनसावंगी येथे वादळी वाऱ्यासह गारपीट; घरे, शेती, फळबागा व जनावरांचे मोठे नुकसान आज खापरदेव हिवरा येथे अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह जोरदार गारपिटीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे गावातील अनेक मोठी झाडे उन्मळून पडली असून काही झाडे घरांवर कोसळल्याने घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तसेच अनेक घरांवरील पत्रे वादळी वाऱ्यामुळे उडून गेली आहेत..वादळाचा सर्वाधिक फटका शेतकरी वर्गाला बसला आहे. शेतातील सोलर पंपांचे मोठे नुकसान झाले असून काही सोलर संरचना उन्मळून पडल्या आहेत. जनावरांचे गोठे कोसळल्याने पशुपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. काही जनावरे जखमी झाली असून जनावरांचेही नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे..फळबागांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून विशेषतः मोसंबी पिकाची अनेक झाडे उन्मळून पडली आहेत. गारपीट व जोरदार वाऱ्यामुळे फळांचे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे..वादळी वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी वीज खांब (पोल) कोसळल्याने गावातील विद्युत पुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांना अंधाराचा सामना करावा लागत असून दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला आहे..या अचानक आलेल्या वादळामुळे गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. ग्रामस्थांनी प्रशासन, महावितरण आणि कृषी विभागाने तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानीचा पंचनामा करावा तसेच नुकसानग्रस्त शेतकरी, पशुपालक आणि नागरिकांना त्वरित मदत द्यावी, अशी मागणी केली आहे.