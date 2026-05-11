Beed News: विद्यार्थ्यांची कोंडी, महिलांची सुरक्षा ऐरणीवर;घाटनांदूरचे बसस्थानक प्रवाशांच्या सोयीचे की गैरसोयीचे? उपाययोजनांची मागणी

घाटनांदूर: सूर्यास्त झाला की गावातील गजबजलेल्या बसस्थानकावर भयाण शांतता आणि काळोखाचे राज्य सुरू होते. हा काळोख केवळ प्रकाशाचा अभाव नाही, तर तो प्रवाशांच्या मनात भीती निर्माण करणारा ठरतोय. हजारो विद्यार्थ्यांची ये-जा, रुग्णांची धावपळ आणि व्यापाऱ्यांची लगबग ज्या ठिकाणाहून होते, ते घाटनांदूरचे बसस्थानक आज प्रशासकीय दुर्लक्षाच्या गर्तेत अडकले आहे. बसची वाट पाहताना प्रवाशांना आता वेळ नाही, तर आपला जीव सांभाळण्याची चिंता करावी लागत आहे..अंबाजोगाई तालुक्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले आणि महत्त्वाचे आठवडी बाजार असलेले घाटनांदूर हे गाव अहिल्यानगर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावर आहे. तालुक्यातील एकमेव रेल्वेस्थानक याच परिसरात असल्याने येथे प्रवाशांची मोठी वर्दळ असते. विशेषतः महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारे एक हजाराहून अधिक पासधारक विद्यार्थी दररोज येथून प्रवास करतात. मात्र, या बसस्थानकात ना पिण्यासाठी पाणी आहे, ना विजेची सोय.शौचालयांची अत्यंत दुरवस्था झाल्याने महिला प्रवाशांची मोठी कुचंबणा होत आहे. परिसरात साफसफाई नसल्याने घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. प्रशासनाने या गंभीर समस्यांकडे लक्ष देऊन प्रवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे..अंधाराचा फायदा आणि गुन्हेगारीबसस्थानकात वीज नसल्याने रात्रीच्या वेळी प्रवाशांना अंधारात बसची प्रतीक्षा करावी लागते. याच अंधाराचा फायदा घेऊन प्रवाशांना लुटण्याचे प्रकार घडत आहेत. मद्यपी आणि गर्दुल्ल्यांनी या परिसराला आपला अड्डा बनवले असून, त्यांच्या त्रासामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन बसावे लागते. तसेच, परिसरात वाढलेल्या बाभळी आणि गवतामुळे सापांचा वावर वाढला आहे. वाहतूक नियंत्रक कार्यालयाच्या खिडक्या तुटलेल्या असल्याने तेथेही अनेकदा साप निघतात, ज्यामुळे ड्यूटीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जिवालाही धोका निर्माण झाला आहे..विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि सुरक्षाघाटनांदूर येथून प्रवास करणाऱ्या एक हजारपेक्षा जास्त पासधारक विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शाळा-महाविद्यालयांच्या वेळेत बसची प्रतीक्षा करताना विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी स्वच्छ जागा नाही. अंधारामुळे संध्याकाळी उशिरा घरी जाणाऱ्या विद्यार्थिनींमध्ये भीतीचे वातावरण असते. प्रशासनाने तातडीने विजेची सोय न केल्यास पालकांमध्ये मोठा रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे..स्वच्छतेचा आणि आरोग्याचा प्रश्नबसस्थानक परिसरात पसरलेल्या घाणीमुळे आणि शौचालयांच्या दुरवस्थेमुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. येथे येणाऱ्या प्रवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, प्रशासकीय अनास्थेमुळे बसस्थानक परिसरात रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. महामार्गावर असूनही या स्थानकाची दुरवस्था होणे हे राज्य परिवहन मंडळाचे अपयश मानले जात आहे."बसस्थानक परिसरात बाभळी आणि गवत वाढल्याने भीती वाटते. विजेची सोय नसल्याने रात्री अंधारात बसची वाट पाहताना जीव टांगणीला लागलेला असतो. अंधाराचा फायदा घेऊन दारुडे प्रवाशांना त्रास देतात आणि लुटीचे प्रकारही घडत आहेत. प्रशासनाने याची तातडीने दखल घेणे गरजेचे आहे."- गणेश स्वामी, प्रवासी, घाटनांदूर.