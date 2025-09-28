Flood Alert: सततच्या मुसळधार पावसामुळे भोकरदन तालुक्यात पूरस्थिती बिकट; गिरजा पुर्णा नदीपात्राने ओलाडली धोक्याची पातळी

केदारखेडा : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे गिरजा पुर्णा नदीने मोठी उंची गाठली असून, नदीने धोकादायक पातळी ओलांडली आहे..भोकरदन तालुक्यातील लिंमगाव, वालसा , बेलोरा, मेरखेडा, केदारखेडा, बामखेडा, जवखेडा ठोंबरी, गव्हाण संगमेश्वर , नळणी बु या भागातून गिरिजा पुर्णा नदी पात्र वाहते. विशेषतः नदीपात्रातील उगमावरील झालेली ढगफुटी सदृश्य पाऊस तसेच आसपासच्या भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नदीच्या पात्रात पाणी प्रचंड वेगाने वाढले असून, परिसरातील गावांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .काही ठिकाणी शेतजमिनी, पूल व रस्त्यांवर पाणी साचले असून लिंमगावजवळील पात्रावरील पुलावरूण पुराचे पाणी असल्यानेकाही तास वाहतूक विस्कळीत झाली. तसेच जवखेडा ठोंबरी येथील बालासाहेब ठोंबरे,संतोष ठोंबरे,रवि ठोंबरे मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रातील पुराचे पाणी शिरल्याने पिके पाण्याखाली येऊन वाहुन गेले..तसेच वालसा येथील नदीकाठाजवळील शेतक-यांच्या शेतात सोयाबीन,मक्का,मोंसबी बागासह पुराच्या पाणी शिरल्याने नुकसान झाले.तसेच सोंगणीला आलेल्या मक्का, सोयबीन आदि पिकाचे सोंगणी झाल्याने शेतीत पाणी साचल्याने रात्रीतुन सडल्याचे दिसले..Nashik Monsoon : द्राक्ष उत्पादक संकटात: परतीच्या पावसाने द्राक्षबागांमध्ये पाणी साचले, कोट्यवधींचे नुकसान.आपत्ती व्यवस्थापनने सतर्कतेचा इशारा देत नागरिकांना नदीकाठच्या भागापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. गिरजापुर्णा नदीच्या पूरपातळीतील वाढ लक्षात घेऊन कुणीही या भागात न जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास पाणी आणखी वाढण्याची शक्यता असून, परिस्थितीवर प्रशासनाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. स्थानिक जनतेने घाबरून न जाता प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.