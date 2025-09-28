मराठवाडा

Flood Alert: सततच्या मुसळधार पावसामुळे भोकरदन तालुक्यात पूरस्थिती बिकट; गिरजा पुर्णा नदीपात्राने ओलाडली धोक्याची पातळी

Jalna Heavy Rain: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे गिरजा पुर्णा नदीने मोठी उंची गाठली असून, नदीने धोकादायक पातळी ओलांडली आहे.
Flood Alert

Flood Alert

sakal

अरूण ठोंबरे
Updated on

केदारखेडा : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे गिरजा पुर्णा नदीने मोठी उंची गाठली असून, नदीने धोकादायक पातळी ओलांडली आहे.

Loading content, please wait...
rain
Marathwada
Agricultural damage
Crop Damage
flood hit villages
Flood Damage News
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com