Nilanga Crime : फोटोग्राफरच्या छळास कंटाळून एका विद्यार्थिनीने संपविले जीवन

निलंगा - फोटोग्राफरच्या छळास कंटाळून अकरावीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने जीवन संपविल्याची घटना निलंगा तालुक्यातील एका गावात घडली. याप्रकरणी निलंगा पोलिस ठाण्यात एकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .निलंगा तालुक्यातील पानचिंचोली येथील प्रथमेश शंकर अकोले हा तरुण फोटोग्राफीचा व्यवसाय करतो. याच व्यवसायाचा गैरफायदा घेत त्याने तालुक्यातील एका गावातील अकरावीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले..लग्नाचे आमिष दाखवून आणि फोटो काढण्याच्या बहाण्याने त्याने अत्याचार केले. यास विरोध केला असता 'तुझे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करेन आणि तुझी बदनामी करेन' अशी धमकी देऊन तो तिला ब्लॅकमेल करत होता..या सततच्या शारीरिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून मुलीने शनिवारी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी जोपर्यंत प्रथमेश अकोले याच्यावर गुन्हा दाखल करणार नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली..दरम्यान, मुलीच्या काकांच्या फिर्यादीवरून निलंगा पोलिस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी प्रथमेश अकोले याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास पोलिस निरीक्षक सुधीर सूर्यवंशी करीत आहेत..