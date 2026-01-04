मराठवाडा

Nilanga Crime : फोटोग्राफरच्या छळास कंटाळून एका विद्यार्थिनीने संपविले जीवन

फोटोग्राफरच्या छळास कंटाळून अकरावीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने जीवन संपविल्याची घटना निलंगा तालुक्यातील एका गावात घडली.
निलंगा - फोटोग्राफरच्या छळास कंटाळून अकरावीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने जीवन संपविल्याची घटना निलंगा तालुक्यातील एका गावात घडली. याप्रकरणी निलंगा पोलिस ठाण्यात एकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

