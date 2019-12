‘या’ शिक्षणसंस्थेत मुली भयभीत...का? वाचा..

नांदेड : मांडवी (ता. किनवट) जवळील पिंपळगाव फाटा येथील एका शैक्षणिक संस्थेतील एका विद्यार्थिनीचा विनयभंग करणाऱ्या ' त्या ' कर्मचाऱ्याविरुद्ध पुन्हा एक दुसऱ्या विद्यार्थीनीचा विनयभंग केल्याचा प्रकार समोर आला. त्यामुळे पुन्हा त्याच्याविरुध्द दुसरा गुन्हा दाखल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. आता आरोपांची मालिका वाढणार की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. किनवट तालुक्यातील पिंपळगाव (फाटा) येथे ता. १८ डिसेंबर रोजी आदिवासी मुलींचे शैक्षणिक संकुल मधील एका विद्यर्थिनीचा तेथील कर्मचारी गोविंद दुम्पलवार याने विनयभंग केला होता. या प्रकरणात ता. १९ डिसेंबर रोजी मांडवी पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरूध्द पिडीत मुलीच्या फिर्यादीवरुन गुन्हा दाखल झाला. हेही वाचा-- होमगार्डसनी कर्त्तव्याप्रती निष्ठा बाळगावी महिला व बाल सुरक्षा दक्षता आयोगाचे पथक घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशीसाठी नांदेड येथून महिला व बाल सुरक्षा दक्षता आयोगाचे पथक जाऊन शाळेच्या विद्यार्थिनीची चौकशी केली. चौकशीत या विनयभंग करणाऱ्या गोविंद दुम्पलवार याने दुसऱ्या एका विद्यार्थिनीशी अश्लील चाळे केल्याचे निदर्शनास आले. आरोपी गोविंद दुम्पलवार याने नवरात्रीमध्ये दुर्गा विसर्जन करून शाळेत जात असताना त्या आदिवासी मुलीचा विनयभंग केला. पण तिने घाबरून कुणाला सांगितले नाही. ता. १९ डिसेंबरच्या घटनेची चौकशीसाठी महिला अधिकारी आल्याने तिने ही घटना सांगितल्याने त्या अपराधी विरुद्ध पुन्हा गुन्हा दाखल झाला. मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडीत दरम्यान आरोपी गोविंद दुम्पलवार याला आज मांडवी पोलिसांनी किनवट न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने आरोपीस ता. २४ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत पाठविल्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संतोष केंद्रे यांनी सांगितले. हे उघडून तर पहा--उद्या माळेगावत उधळणार बेलभंडार तपास महिला अधिकाऱ्यांकडे द्यावा तसेच या प्रकरणात पोलिसांनी तपास एखाद्या महिला अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन केला तर अजूनही काही धक्कादायक प्रकार समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हेरगावाहून आलेल्या मुली शिक्षणसाठी या ठिकाणी राहतात. परंतु त्यांच्याशी झालेले असे प्रकार घरी सांगितले तर घरची मंडळी आपली शाळा बंद करतील या भितीने अनेक मुली समोर येऊन हे घाणेरडे कृत्य सांगायला धजत नाहीत. त्यामुळे महिला पोलिस अधिकारी या प्रकरणात तपासाठी दिला तर नक्कीच पिडीत मुली अजून पुढे येऊन मोठे रॅकेट समोर येऊ शकते. अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

Web Title: Girls in 'this' institution are scared ... why? Read ..