Kaygaon News : ‘शेतकऱ्यांना न्याय द्या, रेकॉर्ड पारदर्शक तपासा’; जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांचे अधिकाऱ्यांना सक्त निर्देश

कायगाव - 'शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांची कामे वेळेत करा. समिती नेमून शेतकऱ्यांसमोरच सर्व रेकॉर्ड पारदर्शकपणे तपासा. ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रात जायकवाडीचे पाणी जाते, त्या सातबारा उताऱ्यांची खात्री करून संपादन करा. शेतकऱ्यांना न्याय द्या,' असे सक्त निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी शुक्रवारी (ता. २९) दिले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर, लखमापूर, गळनिंब येथील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची विशेष बैठक झाली. जायकवाडी धरणाच्या फुगवट्यामुळे गेल्या २० वर्षांपासून शेतीचे नुकसान होत असून भरपाई व संपादनासाठी शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन, बेमुदत उपोषण केले होते. प्रशिक्षणार्थी तहसीलदार सागर वाघमारे यांच्या मध्यस्थीनंतर उपोषण मागे घेत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली..जिल्हाधिकाऱ्यांनी ओढले ताशेरेबैठकीत शेतकऱ्यांनी एफटीएल हद्द, संपादनाची कागदपत्रे, हद्दीच्या खुणा व नुकसान भरपाईची मागणी केली. १९६६ पासून अमळनेर, लखमापूर, भिवधानोरा, गळनिंब, अगरवाडगाव येथे किती क्षेत्र संपादित झाले, किती बाकी आहे, पाणी कुठपर्यंत येते, याची तपासणी करून गावनिहाय ऑनलाइन नकाशा तयार करण्याची मागणी केली.यावर जिल्हाधिकारी गौडा म्हणाले, 'जायकवाडी विभागाची ही चूक आहे. कोणती जमीन संपादित आहे याचे रेकॉर्ड तुमच्याकडे असायलाच हवे. ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असंपादित जमीन पाण्यात जात असेल तर ती यापूर्वी संपादित झाली आहे का, याची खात्री करून संपादन करा. रेकॉर्ड तयार करा. शेतकऱ्यांची कामे वेळेत पूर्ण करा.'.अधिकाऱ्यांना निर्देश'जे संपादित झाले ते मान्य करा. ज्यांचे झाले नाही ते स्पष्ट दाखवा. कोणत्या गटात पाणी येते, अवार्ड झाले का ते तपासा. नसेल तर फाईल भूसंपादनासाठी पाठवा. ज्यांनी यापूर्वी पैसे घेतले असतील त्यांचा ७/१२कमी करा, त्यांचे पुन्हा संपादन होणार नाही. प्रत्येक गावाचा रेकॉर्ड तपासून तत्काळ अहवाल सादर करा,' असे निर्देश त्यांनी दिले..यावेळी उपविभागीय अधिकारी एकनाथ बंगाळे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत, उपविभागीय अभियंता दीपककुमार डोंगरे, शाखा अभियंता नेहा धुळे, नायब तहसीलदार सचिन वाघमारे उपस्थित होते. शेतकरी नेते कल्याणराव गायकवाड यांच्यासह इसाभाई पठाण, राधेश्याम कोल्हे, बालचंद पंडित, कडूबाबा पठाण, संतोष टेकाळे, शिवाजी दरगुडे, समद पठाण, शफीक पठाण, विक्रम पंडित, भाऊसाहेब पंडित, गणेश मिसाळ, जनार्धन मिसाळजमील पठाण आदी शेतकरी उपस्थित होते.