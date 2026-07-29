Global Legislative Summit: अमेरिकेतील जागतिक विधिमंडळ परिषदेत आ. जितेश अंतापूरकरांचा सहभाग; देगलूर–बिलोलीच्या शाश्वत विकासाला जागतिक संकल्पनांची नवी दिशा

देगलूर : देगलूर–बिलोली मतदारसंघाचे आमदार जितेश अंतापूरकर यांना अमेरिकेतील शिकागो येथे आयोजित करण्यात आलेल्या प्रतिष्ठित 'एनसीएसएल लेजिस्लेटिव्ह समिट–२०२६' या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी होण्याची संधी लाभली आहे. जागतिक पातळीवरील धोरणनिर्मिती, लोकशाही बळकटीकरण आणि शाश्वत विकासासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या या परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांनी विविध देशांतील लोकप्रतिनिधी आणि धोरण तज्ज्ञांशी संवाद साधला..या परिषदेत हवामान बदल, शाश्वत विकास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रशासनातील प्रभावी वापर, लोकाभिमुख शासनव्यवस्था आणि भविष्यातील विकास धोरणे अशा विविध विषयांवर सखोल चर्चा होत आहे. जगभरातील यशस्वी उपक्रम, नाविन्यपूर्ण संकल्पना आणि विकासाची प्रभावी मॉडेल्स जाणून घेण्याची संधी या परिषदेमुळे उपलब्ध होत असल्याचे आ. अंतापूरकर यांनी सांगितले..देगलूर–बिलोली मतदारसंघाच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी या परिषदेतून मिळणारे अनुभव, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि विविध देशांच्या यशस्वी धोरणांचा अभ्यास निश्चितच उपयुक्त ठरेल. मतदारसंघातील विकासकामे अधिक परिणामकारक करण्यासाठी तसेच लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने या परिषदेत विविध तज्ज्ञांशी सविस्तर चर्चा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली..आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या परिषदेत सहभागामुळे देगलूर–बिलोली मतदारसंघाला जागतिक दर्जाच्या विकास संकल्पनांची जोड मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, स्थानिक विकासाला नवी दिशा देण्याच्या दृष्टीने हा दौरा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.