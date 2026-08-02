Goa Foreign Liquor: डिकसळ येथे गोव्यातील प्रतिबंधित विदेशी मद्याचा 7.89 लाखांचा साठा जप्त; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई

कळंब : अवैध मद्याची आयात, वाहतूक, साठवणूक व विक्री करणाऱ्यांविरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेत कळंब शहरालगत असलेल्या डिकसळ येथे मोठी कारवाई करण्यात आली. गोवा राज्यातून महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेले विदेशी मद्य अवैधरित्या आयात करून विक्रीसाठी साठवून ठेवल्याप्रकरणी एका आरोपीसह इतरांविरुद्ध महाराष्ट्र दारुबंदी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 7 लाख 89 हजार रुपयाचे मद्य जप्त करण्यात आले आहे..उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार तसेच संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) प्रसाद सुर्वे, विभागीय उपआयुक्त संगीता दरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात अवैध मद्याविरोधातील मोहीम सुरू आहे. त्याअंतर्गत 31 जुलै रोजी दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भूम-3 यांच्या पथकाला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे रामनगर नवीन वसाहत, डिकसळ (ता. कळंब येथील एका घरावर छापा टाकण्यात आला.या कारवाईत विजय परशुराम कदम वय 50, रा. रामनगर नवीन वसाहत, डिकसळ याच्यासह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.छाप्यात गोवा राज्य निर्मित व महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेल्या "रॉयल इम्पेक्ट" विदेशी मद्याचे 750 मिलीचे 52 बॉक्स 624 सिलबंद बाटल्या जप्त करण्यात आले. या मद्याची किंमत 4 लाख 99 हजार 200 रुपये असून, 40 हजार रुपये किमतीची विविध कंपनींची 4 हजार तयार बुचे आणि मद्य वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी टाटा सुमो गोल्ड EX क्रमांक एम एच -43 ए जे -7218) ही चारचाकी वाहन असे एकूण 7 लाख 89 हजार 200 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला..आरोपीने महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेले गोवा निर्मित विदेशी मद्य विक्रीसाठी आयात करून साठवून ठेवल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्याच्याविरुद्द भूम-3 राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.ही कारवाई उत्पादन विभागाचे अधीक्षक हर्षवर्धन शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक आर. एम. बांगर, एच. बी. लांडे, दुय्यम निरीक्षक यू. व्ही. रामगुडे, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक ए. बी.कोरे,आर. आर. गिरी, जवान एल. ए. डोंबाळे, व्ही. ए. चव्हाण, एम. एस. गजधने, ए. ए. गवंडी यांच्या पथकाने केली. तपास प्रभारी दुय्यम निरीक्षक आर. एम. बांगर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.