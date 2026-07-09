Godavari flood alert: गोदावरीला पहिला पूर, नदीकाठच्या गावांची धाकधूक वाढली; प्रशासनाची पूरव्यवस्थापनात हलगर्जी

कायगाव : नाशिकच्या धरण क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नांदूर मध्यमेश्वर धरणातून सोडण्यात आले पाणी गुरुवारी (ता.9) पहाटे 4 वाजता जुने कायगाव (ता.गंगापूर) येथे गोदावरी नदीत दाखल झाल्याने नदीला या पावसाळ्यातील पहिला पूर आला आहे. नदीपात्र ओसंडून वाहू लागल्याने पाणी पातळी वाढत आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..गोदावरीला आलेल्या पाण्याचा विसर्ग थेट जायकवाडी धरणाकडे सुरू आहे. गंगापूर तालुक्यातील जुने कायगाव, अमळनेर वस्ती, जुने लखमापूर आणि नदी काठच्या गावांतील नागरिकांची धाकधूक वाढली आहे. पूराच्या धोक्यामुळे शेतकरी नदीकाठावरील कृषीपंप, मोटारी सुरक्षित ठिकाणी नेण्यासाठी धावपळ करत आहेत..सध्या पूरस्थिती दरम्यान तालुका प्रशासनाने नेवरगाव ते सावखेडा पर्यंत गोदाकाठच्या गावपातळीपर्यंत यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात दुर्लक्ष केले आहे. नागरिकांना जनजागृती करण्याचेही वावडे दिसून आले आहे.याबाबत गंगापूर तहसीलदार नवनाथ वगवाड यांना संपर्क साधला असता त्यांनी नेहमीप्रमाणे फोन घेणे टाळले..नाशिक च्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस थांबलानाशिक जिल्ह्यात पाऊस थांबल्याने गोदावरी नदीत पाण्याचा विसर्ग बंद करण्यात आला आहे.अशी माहिती विषवसनीय सूत्रांनी दिली आहे. बुधवारी ( ता.8)सायंकाळी 5 वाजता नांदूर मध्यमेश्वरमधून 55 हजार क्यूसेक विसर्ग झालेले पाणी जुने कायगाव येथे गुरुवारी पहाटे पोहोचले. दुपारी 2 वाजता विसर्गाची आवक कमी करण्यात आल्याने नागमठाण येथून 28477 हजार क्यूसेक पाणी जायकवाडी कडे झेपावत आहे. जायकवाडी 32 टक्केच्या जवळपास भरेल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..पुराचा इशारा असूनही जनजागृती शून्य, गतवर्षीचा अनुभवही विसरलेनांदूर मध्यमेश्वरमधून 55 हजार क्यूसेक विसर्ग झाल्याने गोदावरी नदीला पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पाणी वाढत असल्याने नदीकाठच्या गावांमध्ये प्रचंड धाकधूक आहे. मात्र प्रशासनास आपत्तीचा विसर पडला आहे. पूर व्यवस्थापन, जनजागृती, स्थलांतर नियोजन यापैकी काहीच झालेले नाही. गतवर्षी जुने अमळनेर येथे 38 लोक पाण्यात अडकली होती. पोलिस आणि बीडीओला स्पीड बोट उतरवावी लागली होती. तरीही यंदा महसूल यंत्रणा कोणत्याही तयारी दिसून आली नाही.गतवर्षी स्पीड बोटने लोकांना वाचवावं लागलं, यावर्षीही तीच वेळ येणार का, असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत..नागमठाण येथून 28477 पाण्याची आवक जायकवाडी धरणात चालू आहे. शुक्रवारी दुपारी 12 वाजे पर्यंत ही आवक चालू राहील.या पाण्यात जायकवाडी धरण 32 टक्के पर्यंत भरण्याची शक्यता आहे.मंगेश शेलार ,शाखा अभियंता जायकवाडी जलफुगटा शाखा पैठण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.