Jayakwadi Dam: जायकवाडीतून गोदावरीत पाऊण लाखाहून अधिक क्युसेक विसर्ग; गेवराईतील ३२ गावे धास्तावली

Godavari Flood: जायकवाडी धरणाचे १८ दरवाजे उघडून तब्बल ७८ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. यामुळे गेवराई तालुक्यातील ३२ गावांमध्ये पुराची भीती निर्माण झाली असून प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
गेवराई : दोन दिवसापासून पावसाने दमदार हजेरी सुरु असल्याने पैठणतील जायकवाडीत वरिल धरणातून पाण्याची आवक वाढली आहे.यामुळे गोदावरी नदीच्या पात्रात जवळपास पाऊण लाखाहून आधिक क्युसेकने पाणी सोडण्यात आल्याने गेवराईतील ३२ गावातील नागरिकांनी पुराची धास्ती घेतली आहे.

