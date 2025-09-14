Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणाचे नऊ आपत्कालीन दरवाजे उघडे; गोदावरीपात्रात १ लाख १३ हजार क्युसेकने पाणी विसर्ग

गेवराई : राज्यात दोन दिवसापासून परतीच्या पावसाने दमदार हजेरी सुरू केल्याने वरिल धरणातून जायकवाडीच्या धरणात पाणी आवक वाढली आहे.यामुळे आज सकाळीच नियमित आठरा दरवाज्यानंतर आपत्कालीन नऊ दरवाजे साडेचार फुटाने उघडून गोदावरी नदीच्या पात्रातुन जवळपास एक लाख १३ हजार १८४ क्युसेकने पाणी सोडण्यात आले आहे..यामुळे गेवराईतील ३२ गावांना पूरपरिस्थितीचा धोका निर्माण झाला असून, नागरिकांनी सतर्क रहावे असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. पैठणच्या जायकवाडी धरणाचे रविवारी आज सकाळीच साडेसहा वाजेच्या सुमारास क्रमांक १० ते २७ एकुण १८(आपत्कालीन) दरवाजे ०.५ फुटानंतर ४.५ फूटाने उघडण्यात आले आहेत..त्यामुळे गोदावरी नदीच्या पात्रात जवळपास १८ नियमित व आपत्कालीन ९ दरवाजातून एकुण १ लाख १३ हजार १८४ क्युसेकने पाणी सोडण्यात आले आहे. या पाण्यामुळे गेवराई तालुक्यातील ३२ गावांना पूरपरिस्थितीचा धोका निर्माण झाला असून, नदीकाठावरील गावातील नागरिकांनी सतर्क रहावे असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..दरम्यान,यंदा जायकवाडी धरणातून गोदावरी नदीच्या पात्रात यापुर्वि ७५ क्युसेक पाणी सोडण्यात आले होते.पुन्हा दोन दिवसापासून पावसाची हजेरी सुरु झाल्याने रविवारी पुन्हा एकदा नदीपात्रात जवळपास एक लाखाहून आधिक क्युसेकने पाणी विसर्ग होत असल्याने गोदावरी नागरिक भयभीत झाले आहेत..गेवराईतील या गावांना पुराचा धोका वाढलासावळेश्वर, राक्षसभुवन, पांचाळेश्वर,राहेरी, पांगुळगाव,पांढरी, गुळज,पाथरवाला बुद्रुक, काठोडा,राजापूर, भोगलगाव, मनुबाई जवळा,रामपुरी,श्रीपत अंतरवाला,गोपत पिंपळगाव, ढालेगाव आणि तपेनिमगाव.Pune University News : ‘व्हॉइस ऑफ देवेंद्र’ स्पर्धेतून विद्यापीठाची माघार; ‘एनएसयूआय’च्या आंदोलनानंतर निर्णय.पावसाने पुन्हा हजेरी लावल्याने वरिल धरणातून पाणी आवक जायकवाडीत होत असल्याने रविवारी सकाळी जायकवाडी धरणातून गोदावरीत नदीच्या पात्रात एक लाखाहून क्युसेक पाणी विसर्ग करण्यात येत आहे.पाणी विसर्ग कमी जास्त होण्याच्या शक्यतेने गेवराई तालुक्यातील नदीकाठावरील नागरिकांनी सतर्क रहावे.संजय सोनवणे, नायब तहसीलदार, गेवराई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.