Godavari Fisherman Electrocuted: गोदावरीच्या पुरात मासेमारी करताना मच्छीमाराचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; नदीत उतरलेल्या वीजप्रवाहावरून ग्रामस्थांचा संताप

कायगाव : गोदावरीच्या पुराच्या पाण्यात कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी मासेमारीचे जाळे काढण्यासाठी उतरलेल्या एका ज्येष्ठ मच्छीमाराचा विजेच्या धक्क्याने दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना गुरुवारी (ता. ६) दुपारी साडे चार वाजेच्या सुमारास गंगापूर तालुक्यातील जुने कायगाव येथे घडली. या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण परिसर शोकमग्न झाला असून बिरुटे कुटुंबाचा कर्ता आधार कायमचा हरपला आहे..मृत मच्छीमाराचे नाव सुभाष रंगिलदास बिरुटे (वय ६०, रा. जुने कायगाव) असे आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे गोदावरी नदीला मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाली असून नदीला पूरसदृश स्वरूप आले आहे. अशा परिस्थितीत नदीत टाकलेले मासेमारीचे जाळे काढण्यासाठी सुभाष बिरुटे पाण्यात उतरले. मात्र, नदीकिनारी असलेल्या वीज वितरणचा विद्युत प्रवाह पाण्यात उतरल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्याच विद्युत प्रवाहाचा जोरदार धक्का बसून त्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील मच्छीमारांनी जीवाची पर्वा न करता धाव घेतली. संबंधित वीजवाहिनीचा विद्युत प्रवाह बंद करण्याचा प्रयत्न करत त्यांनी बिरुटे यांना पाण्याबाहेर काढले आणि तातडीने गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय केंद्रे यांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले..शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. रात्री उशिरा जुने कायगाव येथील रामेश्वर मंदिराजवळील स्मशानभूमीत शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, ,एक मुलगी,जावई, दोन मुले, सुना आणि नातवंडे असा मोठा परिवार असून त्यांच्या निधनाने संपूर्ण गावात हळहळ व्यक्त होत आहे..या प्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.'वेळीच वीजपुरवठा बंद झाला असता तर जीव वाचला असता?'दरम्यान, वरच्या धरणांतून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आल्यानंतर तहसील प्रशासनाने नागरिकांसह संबंधित विभागांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, नदीकाठावरील वीजपुरवठा वेळेत बंद करण्यात झालेल्या कथित निष्काळजीपणामुळेच सुभाष बिरुटे यांचा बळी गेल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. गणेशवाडी उपकेंद्राच्या हलगर्जीपणामुळे एका निष्पाप मच्छीमाराचा जीव गेला, असा संताप व्यक्त करत या संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.