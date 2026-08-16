मराठवाडा

Godavari flood tragedy: गोदावरीच्या पुरात विजेचा धक्का; मासेमारीसाठी गेलेल्या दोन सख्ख्या भावांचा जागीच मृत्यू, सावखेडा गावात शोककळा

गोदावरीच्या पुराच्या पाण्यात मासेमारीदरम्यान विद्युत तारा पाण्यात आल्याने दोन सख्ख्या भावांचा जागीच मृत्यू; सावखेडा परिसरात हळहळ, पवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
Two brothers died after suffering an electric shock while retrieving a fishing net from the floodwaters of the Godavari River in Savkheda, Gangapur taluka.

Two brothers died after suffering an electric shock while retrieving a fishing net from the floodwaters of the Godavari River in Savkheda, Gangapur taluka.

Sakal

नानासाहेब जंजाळे
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शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील सावखेडा शिवारात गोदावरी नदीच्या पुराच्या पाण्यात मासेमारीचे जाळे काढण्यासाठी गेलेल्या दोन सख्ख्या भावांचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी (ता. १६) सकाळी घडली.

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