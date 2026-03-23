Hingoli News: सर्वपक्षीय ‘यारी’ उतरली गोदावरी पात्रात; अवैध वाळू उपसा सर्रास सुरू, तराफे, क्रेनचा वापर

पाथरी: तालुक्यातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीपात्रात वाळूमाफियांकडून पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर अवैध उपसा सुरू झाला आहे. 'केनी तराफे' आणि 'यारी' (यांत्रिक क्रेन) च्या साह्याने दिवसाढवळ्या वाळू उपसली जात आहे. डाकुपिंप्री हा शासनाचा अधिकृत वाळूघाट सध्या बंद असून, अनधिकृत वाळू उपसा मात्र सर्रास सुरू आहे, हे विशेष. वाळूच्या धंद्यात 'सर्वपक्षीय यारी' असल्याने कारवाई होत नसल्याचे ग्रामस्थांतून बोलले जात आहे..पाथरी तालुक्यातील गोदावरी नदीचा पट्टा वाळूमाफियांच्या नजरेत 'सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी' ठरला आहे. प्रशासनाकडून वाळू उपशावर कडक निर्बंध असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. नाथरा ते मुदंगल या ७८ किलोमीटर नदीपात्रात मोठे तराफे उतरवून त्याद्वारे वाळू उपसा केला जात आहे..खोल पात्रातून वाळू काढण्यासाठी यारीचा (यांत्रिक बोट/क्रेन) वापर होत असल्याने नदीच्या नैसर्गिक पात्राला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. डाकुपिंप्री हा अधिकृत वाळूघाट बंद असल्याने त्याचा फायदा अवैध वाळूतस्करांना होत आहे. अधिकृत घाट सुरू असल्यास शासनाला महसूल मिळतो आणि वाळूचे दरही नियंत्रणात राहतात; परंतु सध्याची परिस्थिती तस्करांच्या पथ्यावर पडली आहे..बैठे पथक झोपेतअवैध वाळू उपसा व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने तालुक्यातील गुंज, गौडगाव, मंजरथ व मरडसगाव यासाठी नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, शिपाई व पोलिस पाटील यांचे संयुक्त बैठे पथक स्थापन केले असून, सर्रास वाळू उपसा सुरू असल्याने हे बैठे पथक झोपेत असल्याची चर्चा ग्रामस्थांमधून होत आहे..राजकीय आश्रयामुळे कारवाईला ब्रेकपाथरी तालुक्यातील नाथरा, मरडसगाव, मंजरथ, गौडगाव, उमरा, तारूगव्हाण, गुंज, मुदगल या घाटांमधून बेकायदेशीर उपसा होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार होऊनही मोठी कारवाई होत नाही, हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. राजकीय आश्रयामुळे प्रशासन कारवाई करण्यास धजावत नसल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांकडून होत आहे. अनेक ठिकाणी रात्रीच्या वेळी ट्रॅक्टर आणि टिप्परच्या माध्यमातून वाळूची अवैध वाहतूक सुरू असते, ज्यामुळे रस्त्यांचीही दुरवस्था झाली आहे. नदीपात्रातून बेकायदेशीररीत्या वाळू उपसा करणाऱ्यांवर कडक गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी होत आहे.