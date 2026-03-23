मराठवाडा

Hingoli News: सर्वपक्षीय ‘यारी’ उतरली गोदावरी पात्रात; अवैध वाळू उपसा सर्रास सुरू, तराफे, क्रेनचा वापर

Illegal Sand Mining Surges in Godavari River at Pathri: पाथरी तालुक्यात गोदावरी नदीत ‘सर्वपक्षीय यारी’च्या साह्याने अवैध वाळू उपसा सुरु असून, अधिकृत वाळूघाट बंद आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाथरी: तालुक्यातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीपात्रात वाळूमाफियांकडून पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर अवैध उपसा सुरू झाला आहे. ‘केनी तराफे’ आणि ‘यारी’ (यांत्रिक क्रेन) च्या साह्याने दिवसाढवळ्या वाळू उपसली जात आहे. डाकुपिंप्री हा शासनाचा अधिकृत वाळूघाट सध्या बंद असून, अनधिकृत वाळू उपसा मात्र सर्रास सुरू आहे, हे विशेष. वाळूच्या धंद्यात ‘सर्वपक्षीय यारी’ असल्याने कारवाई होत नसल्याचे ग्रामस्थांतून बोलले जात आहे.

