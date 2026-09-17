Godavari River Rescue: गोदावरीत तिघी बुडू लागल्या, दोन तरुणांनी क्षणाचाही विलंब न करता घेतली उडी; तिघींचेही प्राण वाचले

विहामांडवा : नवगाव(ता. पैठण) येथे गोदावरी नदीपात्रात कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या एकाच कुटुंबातील तीन महिला अचानक खोल पाण्यात बुडू लागल्याची घटना मंगळवारी (ता. १५) दुपारी घडली. मात्र, नदीत पोहत असलेल्या दोन तरुणांनी क्षणाचाही विलंब न लावता दाखवलेल्या धाडसामुळे तिघींचेही प्राण बालंबाल वाचले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.नवगाव येथील कुरेशी नामक एक महिला तिची मुलगी आणि सूनेसह नेहमीप्रमाणे नदीकाठावर कपडे धुण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी महिलेचा पाय घसरल्याने त्या खोल पाण्याच्या प्रवाहात ओढल्या गेल्या व बुडू लागल्या. त्यांना वाचवण्यासाठी मुलगी आणि सुनेने तातडीने पुढे धाव घेतली; मात्र पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने त्या तिघीही प्रवाहात गटांगळ्या खाऊ लागल्या..याचदरम्यान नदीत काही अंतरावर पोहत असलेले समीर अफसर शेख आणि कुणाल संदीप बलैया या दोन तरुणांचे लक्ष या प्रकाराकडे गेले. महिला बुडत असल्याचे लक्षात येताच, स्वतःच्या प्राणाची तमा न बाळगता दोन्ही तरुणांनी तातडीने त्या दिशेने पोहत जाऊन खोल पाण्यातून तिघींनाही सुखरूप पाण्याबाहेर काढले. तरुणांच्या या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळला..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.\rया धाडसाबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष डॉ. गुलदाद पठाण, शेख जलील टेलर, हारून पटेल, अली शेख, कडू शेख, आवेज पठाण आदी मान्यवरांनी समीर शेख आणि कुणाल बलैया या दोन्ही तरुणांचा सत्कार करून त्यांच्या धाडसाचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.