मराठवाडा

Godavari River Rescue: गोदावरीत तिघी बुडू लागल्या, दोन तरुणांनी क्षणाचाही विलंब न करता घेतली उडी; तिघींचेही प्राण वाचले

Two Young Men Rescue Three Women From Godavari River: गोदावरीत कपडे धुताना तिघी महिला खोल पाण्यात बुडू लागल्या; नदीत पोहत असलेल्या दोन तरुणांनी जीवाची पर्वा न करता धाडसी उडी मारत तिघींना सुरक्षित किनाऱ्यावर आणले.
Paithan Godavari River Rescue Three Women Saved From Drowning by Two Young Men Who Showed Courage and Quick Thinking

Paithan Godavari River Rescue Three Women Saved From Drowning by Two Young Men Who Showed Courage and Quick Thinking

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सकाळ वृत्तसेवा
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विहामांडवा : नवगाव(ता. पैठण) येथे गोदावरी नदीपात्रात कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या एकाच कुटुंबातील तीन महिला अचानक खोल पाण्यात बुडू लागल्याची घटना मंगळवारी (ता. १५) दुपारी घडली. मात्र, नदीत पोहत असलेल्या दोन तरुणांनी क्षणाचाही विलंब न लावता दाखवलेल्या धाडसामुळे तिघींचेही प्राण बालंबाल वाचले.

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