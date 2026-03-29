Jalna News: बंधारे तळाला; गोदापात्रात पाणी सोडा; अंबड तालुक्याच्या शहागड परिसरातील शेतकऱ्यांकडून होतेय मागणी

शहागड: शहागड आणि वाळकेश्वर येथे गोदावरी नदीपात्रातील कोल्हापुरी बंधाऱ्याची पाणीपातळी अत्यंत कमी झाली आहे. त्यामुळे एप्रिल व मे महिन्यात शहागड परिसराला तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जायकवाडीतून गोदापात्रात पाणी सोडावे, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांतून होत आहे. .शहागडसह परिसरातील बळेगाव, आपेगाव, साष्टपिंपळगाव, गोरी-गंधारी, डोमलगाव, वाळकेश्वर कुरण तसेच गेवराई तालुक्यातील संगम जळगाव, रेवकी, देवकी, नागझरी, खामगाव, सावळेश्वर, बेलगाव आदी २५ ते ३० गावांचे अर्थकारण गोदावरी नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पूर्ण पाणी आटले, तर जनावरांच्या चारा व पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो..ग्रामस्थांच्या आरोग्यावरही याचा परिणाम होण्याची भीती असून त्वचारोग, पोटाचे विकार यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. गोदावरी नदीपात्रातील जलचर प्राण्यांनाही धोका निर्माण होऊन त्यांच्या अस्तित्वावर संकट येण्याची शक्यता आहे. तसेच पाणवनस्पतींची वाढ होऊन डास व इतर आरोग्यास घातक कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो. याचा त्रास शहागडसह परिसरातील ग्रामस्थांना सहन करावा लागू शकतो..बंधाऱ्यातील पाणी कमी झाल्यामुळे सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता भासत आहे. या सर्व समस्या टाळण्यासाठी गोदावरी नदीची परिसंस्था धोक्यात आली असून नदीचे जीवनमान टिकवण्यासाठी तत्काळ पाणीपातळी वाढविण्यासाठी उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे..त्यामुळे तातडीने गोदावरी नदीत पाणी सोडण्यात यावे, अशी मागणी नदीकाठचे ग्रामस्थ व शेतकरी करत आहेत. चालू हंगामात मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन होत असून, प्रचंड वाळू उपशामुळे पाण्याची पातळी अधिक खोलवर गेली आहे. परिणामी पाणी झपाट्याने कमी होत आहे.."गोदावरी परिसरातील बागायती शेती पूर्णपणे नदीवर अवलंबून असून, ती मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी गांभीर्याने लक्षात घेऊन गुरांच्या चारा-पाण्याची व्यवस्था करावी. तसेच ऊस पिकाच्या मोठ्या क्षेत्रामुळे पुरेसे पाणी सोडावे."-विठ्ठलराव फरताडे, माजी सभापती, बाजार समिती"शासनाने शेतकऱ्यांकडून नियमित पाणीपट्टी वसूल करावी. मात्र, पाणी वेळेवर सोडणे आवश्यक आहे. कारण या परिसराचे संपूर्ण अर्थकारण हे गोदावरीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे."- विनायक मचे, शेतकरी.