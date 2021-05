Good News : खासदार तथा गुजरात प्रभारी अॅड. राजीव सातव यांची कोरोनावर मात; चाहत्यांमधून आनंदाचे वातावरण

कळमनुरी ( जिल्हा हिंगोली) : राज्यसभेचे खासदार अॅड. राजीव सातव (Mp Rajiv satav) यांच्या तब्येतीमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. त्यांची दुसरी कोरोना टेस्ट निगेटिव ( corona second test nagetive)आल्यानंतर सोमवार (ता. 10) ला पुण्याच्या जहांगीर हॉस्पिटल अंतर्गत असलेल्या नॉन कोविड वार्डमध्ये हलविण्यात आले आहे. तज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली पुढील उपचार करण्यात येत असल्याची माहिती श्री सातव यांच्या निकटवर्तीयांकडून देण्यात आली आहे. Good News: MP and Gujarat in-charge Adv. Rajiv Satav defeats Corona; An atmosphere of joy from the fans

राज्यसभेचे खासदार तथा गुजरात प्रभारी अॅड राजीव सातव यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव आल्यानंतर मागील पंधरवड्यात त्यांच्यावर पुण्यामधील जहांगीर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु करण्यात आले होते. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पुण्याच्या जहांगीर हॉस्पिटलमधील तज्ञ डॉक्टरांसमवेतच मुंबई येथील लीलावती हॉस्पिटलच्या तज्ञ डॉक्टरांना पुणे येथे पाचारण करुन श्री सातव यांच्यावर उपचार सुरु करण्यात आले होते.

हेही वाचा - शासकिय पुर्ननियुक्त माजी सैनिक संघटनेची प्रदेश कार्यकारीणीची निवड

या उपचाराला श्री सातव यांच्या प्रकृतीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दोन दिवसापूर्वी तज्ञ डॉक्टरांकडून त्यांच्या प्रकृतीबाबत सर्व पॅरामिटर व्यवस्थित असल्याचा वैद्यकीय अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून असलेल्या तज्ञ डॉक्टरांनी श्री सातव यांची रविवार ( ता. नऊ) ला दुसऱ्यांदा कोरोना टेस्ट घेण्यात आली. ही टेस्ट निगेटिव्ह आल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना नॉन कोविड वार्डमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार सोमवारी (ता. 10) श्री सातव यांना जहांगीर हॉस्पिटल अंतर्गत नॉन कोविड वार्डमध्ये हलविण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर असून तज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली काही दिवस त्यांना रुग्णालयात ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती श्री सातव यांच्या निकटवर्तीयांकडून देण्यात आली असून पुणे येथे त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी डॉ. प्रज्ञा सातव, प्राचार्य डॉ. बबन पवार, साई वाघ, यांच्यासह काही निकटवर्तीय उपस्थित आहेत.

राज्यसभेचे खासदार अॅड. राजीव सातव हे आजाराने बाधित झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी व पक्षाच्या वरिष्ठ वर्तुळातील नेत्यांनी श्री सातव यांच्या प्रकृतीबाबत चौकशी केली. राज्यमंत्री विश्वजीत कदम पूर्णवेळ रुग्णालयात उपस्थित राहिले, तर सातव यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी याकरिता हिंगोली लोकसभा मतदार संघा अंतर्गत पक्षभेद विसरुन सर्वच पक्षाच्या राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आपापल्या देवतांना साकडे घातले हे विशेष.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे